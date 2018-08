In welchen Ländern bleibt mehr Netto vom Brutto? Und wie sieht es bei einem österreichischen Durchschnittsverdiener aus?

Der sogenannte "Tax Freedom Day" fiel in Österreich heuer auf den 4. August. Ab diesem Tag arbeitet der durchschnittliche Steuerzahler demnach in die eigene Tasche. Der Tag soll auf die hohe Abgabenbelastung aufmerksam machen, denn nur in wenigen Ländern ist sie höher als in Österreich.

Auch interessant: 11 Tricks, wie man einfach Geld spart

Der Wiener Thinktank Agenda Austria hat mit Daten der OECD die Lohndifferenz der österreichischen Durchschnittsverdiener (rund 46.000 Euro Jahresbruttogehalt für ganzjährig Vollzeitbeschäftigte) berechnet. Unter der Annahme, dass ihre Arbeitsleistung so belastet wäre wie die der Iren, könnten sie sich monatlich über fast 1.000 Euro netto mehr freuen.

© Agenda Austria

Selbst in traditionellen Wohlfahrtsstaaten wie Schweden oder Dänemark ist die Abgabenbelastung auf Arbeit deutlich geringer. So hätte der österreichische Durchschnittsverdiener im schwedischen System über 200 Euro und im dänischen sogar 500 Euro mehr im Monat zur Verfügung.

» Die Entstehung neuer Jobs wird erschwert «

Eine hohe Belastung der Arbeit wirkt laut Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera wachstumshemmend: „Die Entstehung neuer Jobs wird erschwert und die Arbeitnehmer haben weniger Geld zur Verfügung. Das wirkt sich negativ auf den Konsum aus. Darüber hinaus sinkt der Anreiz, einer Beschäftigung nachzugehen.“



Berechnungsmethode "Tax Freedom Day"

Der "Tax Freedom Day" (TFD) wird für Österreich seit 2010 vom Austrian Economic Center (AEC) errechnet. Dafür werden Steuern und Abgaben (direkte Steuern wie die Lohnsteuer, indirekte wie Mehrwert-, Mineralölsteuer) ins Verhältnis zum Einkommen der Haushalte und Unternehmen gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz wird auf das Jahr mit 365 Tagen umgelegt - das bestimmt den TFD. Die gesamte Steuer- und Abgabenbelastung, die von durchschnittlichen Steuerzahlern getragen wird (volkswirtschaftliche Einkommensbelastungsquote) berechnet sich als Quotient aus Steuern und Abgaben und dem Volkseinkommen.

Das Volkseinkommen beinhaltet das gesamte, in einer Volkswirtschaft von privaten Haushalten sowie Unternehmen erzielte Einkommen. „Aus fachlicher Sicht ziehen wir als Grundlage der Berechnung das Volkseinkommen heran“, erklärt Martin Gundiger vom AEC. Wird als Basis das Bruttoinlandsprodukt genommen, ergeben sich Verzerrungen (etwa durch Abschreibungen), die das Volkseinkommen nicht korrekt wiedergeben. Die Summe des Bruttoinlandsproduktes ist jedoch grundsätzlich höher als jene des Volkseinkommens, was für den Tax Freedom Day (TFD) dann einen früheren Zeitpunkt ergeben würde.