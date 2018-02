Ladendiebe richteten 6.000 Euro Schaden an

Drei Georgier sind am Donnerstag bei einem Ladendiebstahl am Praterstern in Wien-Leopoldstadt ertappt worden.

Den zwei 28-Jährigen und ihrem sieben Jahre jüngeren Komplizen werden laut Polizei 15 entsprechende Delikte mit einer Schadenssumme von rund 6.000 Euro vorgeworfen. Sie sollen vor allem Parfum und Rasierklingen gestohlen haben.

Ebenfalls am Donnerstag ist der Bereitschaftseinheit der Polizei in Simmering ein Asylwerber aus Somalia ins Netz gegangen. Gegen den 19-Jährigen existiert eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwalt Innsbruck wegen schweren Raubes.