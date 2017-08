Die Lichtgestalt der Leichtathletik hat ihren Abschied vorbereitet, und es soll ein ruhmreiches Ende werden. Usain Bolt wird bei der WM in London über 100 m und mit Jamaikas 4 x 100-m-Staffel antreten und danach die Karriere beenden. Acht Olympiasiege und elf Weltmeistertitel hat er errungen, mit seinen Sprint-Weltrekorden will er am liebsten noch im hohen Alter vor seinen Kindern angeben.

Bolts gold-purpurfarbenen Puma-Spikes sprechen eine eindeutige Sprache. "Forever Fastest" ist aufgedruckt, "Für immer der Schnellste." Er hofft, dass die bei der WM 2009 in Berlin auf die Bahn gestampften Bestmarken Zeit seines Lebens bestehen bleiben - 9,58 Sekunden über 100 m, 19,19 über die 200 m. "Ich möchte nicht mitansehen, wie sie gebrochen werden. Ich will bei meinen Kindern damit prahlen, wenn sie 15, 20 Jahre sind. Schaut, ich bin immer noch der Beste!"

Als "unschlagbar" will er gelten, wenn er abtritt. "It's 'go' time", posaunte der bald 31-Jährige und strahlte bei seinem Medientermin ungebrochene Zuversicht aus. "Zu 100 Prozent." Die Vorzeichen vor dem immer wieder aufs Neue die Sport-Welt in den Bann ziehenden 100 Metern - Vorlauf am Freitag, Halbfinale und Finale am Samstag - waren aber schon mal besser. Doch das will bei Bolt nichts heißen. Wenn es drauf ankommt, war er (fast) immer da und zeigte es allen Zweiflern.

Bolt hat sich in dieser Saison aber rar gemacht, lief beim Farewell vor 30.000 Fans in seiner Heimat Kingston (10,03), in Ostrava (10,06) und Monaco (9,95). Die Jahresbestenliste führt mit 9,82 der US-Amerikaner Christian Coleman an. Ebenfalls vor Bolt liegt mit 9,90 sein Landsmann Yohan Blake, der 2011 in Daegu vom Fehlstart Bolts profitierte und sich das Gold schnappte. Blake laboriert aber an Leistenproblemen. Der Kanadier Andre de Grasse zog seine Teilnahme wegen einer Oberschenkelverletzung zurück. Der Olympia-Dritte von Rio lief heuer bei zu viel Rückenwind bereits 9,69.

"Jeder der sieben Athleten, die im Startblock sitzen", beantwortete Bolt die Frage nach seinen größten Konkurrenten. Es könnte wie so oft in der Vergangenheit Justin Gatlin sein. Der Dauerrivale nimmt wie Bolt Rang sieben in der Jahreswertung ein. 2013 in Moskau und 2015 in Peking musste sich der US-Amerikaner jeweils mit WM-Silber hinter Bolt begnügen, ebenso bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro. Seine großen Freiluft-Titel stammen mit Olympia-Gold 2004 in Athen und dem WM-Sprint-Double 2005 in Helsinki aus der Ära vor Bolt und zwischen seinen eigenen zwei Dopingsperren.

Auch Gatlin blickt dem Ende einer Ära emotional entgegen. "Wir schauen auf eine Person, die gekommen ist, ihre Spuren zu hinterlassen. Die nicht nur die Massen begeistert hat, sondern auch immer wieder Geschichte geschrieben hat", sagte Gatlin, der Bolt in neun Auseinandersetzungen nur einmal besiegt hat. "Ich wollte immer Duelle mit den Rekordhaltern. Als ich in den Sport zurückkam, habe ich mir gesagt, dass ich Schulter an Schulter mit ihm sein will."

An Respekt vor Bolt und Demut in der Niederlage mangelte es dem mittlerweile 35-Jährigen nie, dennoch wird ihm der 6. Juni 2013 immer besonders in Erinnerung bleiben, als er Bolt in Rom besiegte. Gatlin kämpfte heuer aber auch mit verschiedenen Blessuren, lief wenig, wird aber trotzdem als sehr gefährlich eingestuft. Ans Aufhören denkt er im Gegensatz zum Kontrahenten nicht. "Die Leere, die Usain hinterlassen wird, öffnet die Tür für andere."

Davor, Bolt in London abzuschreiben, warnte der ehemalige Weltrekordler Donovan Bailey. "Wer bei einer großen Meisterschaft gegen Bolt wettet, ist nicht schlau", sagte der Kanadier in einem Reuters-Interview und meinte über die Rivalen: "Die Athleten müssen ein fehlerfreies Rennen haben, um das Finale interessant zu machen." Und er fügte an, dass ein fitter Blake zu einer echten Bedrohung werden könnte, sonst hätte er heuer keinen gesehen, der das zusammenbringt.

Die Frage, wer die Nachfolge der seit fast einem Jahrzehnt überragenden Figur des Sports antreten könnte, ist längst gestellt. Am häufigsten würde Wayde van Niekerk genannt, der Südafrikaner peilt in London das Double über 200 und 400 m an, wie es 1995 in Göteborg Michael Johnson realisierte. IAAF-Präsident Sebastian Coe legt die Latte jedenfalls hoch für potenzielle neue Stars, huldigte Bolt als Ikone: "Usain Bolt ist ein Genie. Ich kann mir niemand außer Muhammad Ali vorstellen, der so eine Wirkung auf seinen Sport hatte."