Metaller: Alles läuft nach Plan

Die Spannungen zwischen den ÖVP und SPÖ haben heuer auch Auswirkungen auf die Lohnverhandlungen der Metallbranche. Dennoch sollte alles gut ausgehen.

Es gibt einen genauen Ablaufplan - selbst wenn das den Lohnverhandlern für die Metallindustrie selbst gar nicht so bewusst ist.

Beim Auftakt gibt es freundliche Nasenlöcher auf beiden Seiten plus eine erste Einschätzung der wirtschaftlichen Lage (heuer: Einigkeit über eine positive Entwicklung, die in die Zukunft hineinspielen wird). Nach der Übergabe erster Forderungen (Lohnerhöhungen sowie diverse andere Anpassungen) sind erste Verhandlungsabbrüche und Drohungen (ebenfalls von beiden Seiten) zu hören. Spätestens, wenn die Gewerkschaft aber das Wort „Streik“ in den Mund nimmt, ist eine Einigung nicht mehr weit entfernt. Diese wiederum wird von Arbeitnehmer- wie Arbeitgebervertretern voller Zufriedenheit präsentiert.

Zu weit auseinander

Derzeit stehen wir bei vorletztem Punkt. Die Gewerkschaft hat von Anfang an vier Prozent Lohnerhöhung sowie verbesserte Rahmenbedingungen bei Dienstreisen, Lehrlingen etc. gefordert, das Angebot der Wirtschaftskämmerer ist von null mittlerweile auf 2,5 Prozent Lohnerhöhung angestiegen. Das ist den Arbeitnehmervertretern angesichts des Wirtschaftsaufschwungs noch zu wenig. Metaller-Gewerkschaftsboss Rainer Wimmer: „Der Abstand war eindeutig zu groß.“ Also Abbruch der Gespräche. Außerdem soll die Genehmigung des ÖGB für einen Streik eingeholt werden. Die Arbeitgeber zeigen sich indes verwundert: „Das Angebot liegt deutlich über der Inflation (Anm.: 1,88 Prozent) und beinhaltet einen ordentlichen Anteil am Produktivitätszuwachs.“ Alles genau nach Plan, sollte man meinen.

Industrielle Verwicklungen

Und doch ist diesmal etwas anders. Die Regierungskoalition zwischen SPÖ und ÖVP ist zerbrochen – diesmal endgültig, wie es scheint. Immerhin verhandeln gerade zu diesem Zeitpunkt Schwarz-Türkis und die Blauen ganz besonders intensiv. Zusätzlich steht eine Schwächung der (ebenso rot-schwarz dominierten) Sozialpartnerschaft im Raum. Diese wird aber nicht nur – angeblich - von der vermutlich künftigen ÖVP/FPÖ-Regierung forciert, sondern auch von den Industriellenvereinigung (IV).

» Die Wirtschaftskammer hat mit der Industrie den Feind im eigenen Haus «

Zumindest von einigen Vertretern davon, wie selbst Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl zugeben muss. Sein Pendant beim Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB), Erich Foglar, formuliert es schärfer: „Die Wirtschaftskammer hat mit der Industrie den Feind im eigenen Haus.“

» Die Sozialpartnerschaft hat sich zu einem Machtkonstrukt, einem Staat im Staat, entwickelt «

Tatsächlich schießt IV-Präsident Georg Kapsch schon seit geraumer Zeit gegen die Sozialpartnerschaft – und damit gegen seine Kollegen in der Wirtschaftskammer: „Die Sozialpartnerschaft hat sich zu einem Machtkonstrukt, einem Staat im Staat, entwickelt.“

Doch genau diese Industrie mit all ihren Vorbehalten gegen die Sozialpartnerschaft ist es, die derzeit am Verhandlungstisch bei den Metallern sitzt. Immerhin sind mit Johannes Collini (Collini in Hohenems) und Veit Schmid-Schmidsfelden (Fertinger in Wolkersdorf) gleich auch zwei mächtige Industriebosse als Chefverhandler an vorderster Front.

Kein Klassenkampf

Und dennoch: An einer Einigung führt kein Weg vorbei. Einen Klassenkampf zu beginnen, bevor die künftige Regierung sich in diesem Zusammenhang auch nur offiziell geäußert hat, macht nämlich keinen Sinn. Und die gewünschten Veränderungen innerhalb der Wirtschaftskammer lassen sich auch anders – am besten Fall ebenfalls auf konsensuale Art und Weise – bewerkstelligen.

Daher bleibt auch diesmal nichts anderes übrig, als die Herbstlohnrunde in gewohnter Weise zu einem guten Ende zu bringen. Etwas, was allen anderen, die Kollektivvertragslöhne auszahlen oder bekommen, zum jetzigen Zeitpunkt nur Vorteile bringen kann.