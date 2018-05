Kurz würdigt Israel als "beispiellose Erfolgsgeschichte"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Israel zum 70. Jahrestag seiner Gründung als "beispiellose Erfolgsgeschichte" bezeichnet. "Österreich und Israel haben heute ausgezeichnete Beziehungen und meine Regierung ist bereit, unsere Bindungen zu verbessern, wo immer das möglich ist, in der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, dem Tourismus und Technologie", schrieb Kurz am Montag auf Twitter.

Neben Kurz hatten auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Außenministerin Karin Kneissl (beide FPÖ) dem Staat zum Jubiläum gratuliert. Am 14. Mai 1948 hatte der erste israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung verlesen. Israel boykottiert derzeit die FPÖ-Minister, Bundeskanzler Kurz will Mitte Juni gemeinsam mit Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) Jerusalem besuchen.

"Obwohl es im Laufe der Jahrzehnte viele Herausforderungen gab, ist die Geschichte des Staates Israels eine beispiellose Erfolgsgeschichte und die Bürger Israels sind zurecht stolz auf ihren Staat", betonte Kurz. "Israel feiert 70 Jahre Staatlichkeit - und Österreich feiert mit."