Außenminister Sebastian Kurz ist am Mittwochvormittag (Ortszeit) am Sitz der Vereinten Nationen in New York mit dem neuen Generalsekretär Antonio Guterres zusammengetroffen. Der ÖVP-Politiker setzte sich dabei auch für den UNO-Standort Wien ein. Mit gutem Grund: Dieser bringe rund 500 Mio. Euro im Jahr und kreiere 10.000 Jobs, erklärte Kurz bereits im Vorfeld.

"Wir profitieren massiv vom Amtssitz Wien", hielt Kurz gegenüber mitgereisten Journalisten fest- sowohl politisch als auch über die Umwegrentabilität. Der frühere Generalsekretär Ban Ki-moon sei dem UN-Office in Wien sehr gewogen gewesen. Ban hatte auch als südkoreanischer Botschafter einige Jahre in der Bundeshauptstadt gelebt.

In Wien haben mehrere wichtige UN-Organisationen ihren Sitz, unter anderen die Internationale Atomenergieagentur IAEA (IAEO), die Organisation für Industrielle Entwicklung (UNIDO), das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), das Büro für Weltraumfragen (UNOOSA) oder die Internationale Organisation für Migration (IOM).

Beim Treffen mit dem früheren sozialistischen Ministerpräsidenten Portugals stand auch das Thema Migration und Flüchtlinge auf dem Programm. Portugal sei von der Krise zwar nicht direkt betroffen, Guterres habe als ehemaliger Chef des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR aber einen "weltweiten Blick". Daher wollte Kurz dem 67-jährigen Generalsekretär auch die Herausforderungen der "Zielländer" näherbringen.

Bereits am Flug nach New York hatte Kurz seine klare Position in der Flüchtlingsfrage in einem APA-Interview unterstrichen. Es gebe Probleme bei der Integration, generell und am Arbeitsmarkt. Wenn man das nicht zugebe, fehle der erste Schritt in Richtung Lösung. "Ich halte es für entscheidend, den Zustrom massiv zu reduzieren. Wir müssen die illegale Migration stoppen."

Zudem standen bei dem Gespräch zwischen dem Außenminister und dem Generalsekretär die Themenbereiche Radikalisierung und Terrorismusbekämpfung auf dem Programm. Da plane die UNO eine eigene Einheit. "Wir unterstützen das voll und ganz", sagte Kurz. Gerade in Zeiten von Umbrüchen und neuen Herausforderungen sei die internationale Kooperation unabdingbar.

Diese Haltung wollte Kurz in seiner Funktion als aktueller Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auch nach dem Gespräch mit Guterres bei seiner Rede vor dem UNO-Sicherheitsrat vertreten. "Wer Stabilität und Sicherheit im eigenen Land möchte, muss sich auch außerhalb engagieren." Dass das mitunter schwierig sei, bekomme er durch den OSZE-Vorsitz fast täglich zu spüren.

Guterres hatte Ban per Jahresende an der Spitze der Vereinten Nationen abgelöst. In New Yorker Diplomatenkreisen sei seither ein gewisses frisches Lüftchen spürbar. "Guterres will sich selbst mehr einbringen", beobachtet Österreichs Botschafter bei der UNO, Jan Kickert, das Bemühen des Portugiesen, sich auch persönlich auf diplomatischen Wegen für Frieden und Sicherheit zu engagieren.

Guterres verfolge auch ein ganzheitliches Konzept. Er wolle nicht nur in Konflikten einschreiten, sondern bereits zuvor besser für Prävention sorgen. "Und nach friedenssichernden Maßnahmen mehr für den Strukturaufbau tun." Mit der nigerianischen Umweltministerin Amina Mohammed machte der Portugiese zudem eine Expertin für Entwicklungsfragen zu seiner Stellvertreterin.