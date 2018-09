Kurz traf spanischen Oppositionsführer Casado

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am heutigen Donnerstagabend den konservativen spanischen Oppositionsführer Pablo Casado empfangen, der in Wien an einem Treffen der Europäischen Volkspartei (EVP) teilnimmt. Kurz und Casado sprachen über die künftigen politischen Herausforderungen für Europa sowie die anstehende Europawahl, verlautete aus dem Bundeskanzleramt.

Kurz und Casado seien sich bei dem Vier-Augen-Gespräch einig gewesen, dass Prioritäten in erster Linie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes, die Digitalisierung und die Migration (insbesondere der Kampf gegen illegale Migration und Hilfe vor Ort) seien, hieß es auf APA-Anfrage. Inbezug auf die Europawahl im kommenden Mai sei für die beiden Politiker das "vorrangige Ziel", dass die Europäische Volkspartei stärkste Kraft bleiben müsse. Kurz habe dabei "auch erneut seine volle Unterstützung für Manfred Weber" ausgesprochen.

Der derzeitige Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament hatte am Mittwoch seine Bewerbung als Spitzenkandidat für die EU-Wahl verkündet, womit auch der Anspruch auf den Posten des künftigen Kommissionspräsidenten verbunden ist. Kurz stellte sich am Donnerstag zum Auftakt der EVP-Fraktionstagung in Wien hinter Weber und das - im Kreise der EU-Staats- und Regierungschefs umstrittene - Spitzenkandidatensystem.

Casado sollte am morgigen Freitag gemeinsam mit Weber bei der Tagung in einem Wiener Innenstadthotel vor die Presse treten. Die spanischen Konservativen gelten innerhalb der EVP als einflussreich und dürften angesichts der Schwäche der Schwesterparteien in anderen großen EU-Staaten wie Frankreich oder Italien die zweitgrößte nationale Delegation nach der deutschen im künftigen Europaparlament stellen.

Am Vormittag wird auch der Brexit-Chefverhandler Michel Barnier, der ebenfalls als möglicher EVP-Spitzenkandidat gehandelt wird, zu der Tagung erwartet. Bemerkenswerterweise hat sich für Freitag auch der finnische Ex-Premier Alexander Stubb, der als möglicher Gegenkandidat zu Weber gehandelt wird, in Wien angekündigt. Der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat am Nachmittag einen Termin bei Kurz im Kanzleramt.

Der 37-jährige Casado hatte Ende Juli die Führung der Volkspartei (PP) übernommen, nachdem Langzeit-Vorsitzender Mariano Rajoy infolge seiner Abwahl als Ministerpräsident seinen Rücktritt verkündet hatte. Spanische Medien verpassten dem Jungpolitiker, der gesellschaftspolitisch weiter rechts steht als sein Vorgänger, umgehend den Beinamen "spanischer Sebastian Kurz".

Von Casado wird erwartet, die konservative Volkspartei nach Jahren beispielloser Korruptionsskandale neu aufzustellen. Allerdings ist er selbst in eine Affäre verwickelt, weil er sich seinen Master-Abschluss im Fach Jus erschlichen haben soll. Entsprechende Vorwürfe werden derzeit vom Obersten Gericht in Spanien geprüft.

In den Umfragen ist die PP jüngst hinter die Sozialisten des neuen Regierungschefs Pedro Sanchez zurückgefallen. Dieser hatte Ende Mai die politische Gunst der Stunde genützt und Rajoy nach einem Korruptionsurteil gegen mehrere PP-Spitzenfunktionäre mittels eines konstruktiven Misstrauensvotums im Parlament zu Fall gebracht. Rajoy hatte sich zuvor geweigert, den Weg zu vorgezogenen Neuwahlen frei zu machen.