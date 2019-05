Spätestens heute Abend steht fest, ob Österreichs Bundeskanzler auch weiterhin Sebastian Kurz heißen wird. Der Nationalrat stimmt heute über einen Misstrauensantrag gegen Kurz ab. Geht dieser durch, muss Präsident Alexander van der Bellen einen Übergangskanzler ernennen. Doch wer könnte das sein? Diese Namen stehen derzeit in der Gerüchteküche hoch im Kurs.

THEMEN:

Bleibt Sebastian Kurz nach dem Triumph der ÖVP bei der EU-Wahl Bundeskanzler oder muss er seinen Sessel räumen? Darüber stimmt heute der Nationalrat ab. Die SPÖ wird wohl zustimmen oder gar einen eigenen einbringen. Auch die FPÖ wird, so die letzte Info, „wohl zustimmen“.

Dazu interessant: Stichwort Misstrauensantrag - Die wichtigsten Fragen und Antworten

Erreicht der Antrag also eine Mehrheit, wird Kurz‘ Position vakant. Dann tritt Präsident Alexander Van der Bellen auf den Plan, um einen Übergangskanzler zu ernennen. Wer dies sein könnte, darum ranken sich seit vergangener Woche, seit Bekanntwerden des Ibiza-Videos und der von Kurz ausgerufenen Neuwahlen diverse Gerüchte.

Heinz Fischer

Als erster wurde Alt-Bundespräsident Heinz Fischer ins Gespräch gebracht. Er war sogar zu Gast in der „Zeit im Bild“ bei Armin Wolf, damals wollte er sich dazu jedoch noch nicht äußern, was wäre, wenn Kurz tatsächlich gehen müsste. Der beliebte Ex-Präsident soll jedoch vielen zu SPÖ-nahe sein.

© APA/Pfarrhofer Heinz Fischer

Franz Fischler

Der nächste in der Reihe der genannten Vielleicht-Übergangskanzler ist der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler. Der ehemalige Landwirtschaftsminister der ÖVP wäre auch der Wunsch der Grünen, wie diese bereits am 22. Mai twitterten: „Kanzler Kurz soll Weg freimachen, er ist teil des Problems. Wir schlagen vor: Übergangskanzler #FranzFischler“, so das Posting.

"Kanzler Kurz soll Weg freimachen, er ist teil des Problems. Wir schlagen vor: Übergangskanzler #FranzFischler. " @wkogler #regierungskrise — Die Grünen (@Gruene_Austria) May 22, 2019

© APa/Groder Franz Fischler

Gerhart Holzinger

Als weiterer Favorit gilt Gerhart Holzinger, einstiger Verfassungsgerichtshof-Präsident, der auch über Parteigrenzen hinweg eher von allen respektiert werden würde. Allerdings fehlt ihm die Politik-Erfahrung.

© APA/Hochmuth Gerhart Holzinger

Hartwig Löger

Genannt wird außerdem auch Finanzminister Hartwig Löger. Allerdings eher als „Übergang zum Übergangskanzler“. Er wird er gehandelt als der Mann, der die Amtsgeschäfte führt, bis ein Nachfolger für Kurz gefunden wird. Außerdem könnte sein Job ohnehin wackeln, sollte etwa die SPÖ auch einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen.

© APa/Neubauer Hartwig Löger

Keine Frauen

Frauen werden nicht wirklich genannt, von Medien wurde nur Benita Ferrero-Waldner ins Gespräch gebracht und auf Twitter fällt immer wieder der Name Irmgard Griss, jedoch wohl eher als Wunschkanzlerin, denn als realistische Option.

Im Video: Mehrheit für Misstrauensantrag wahrscheinlich

Wer den Kanzler machen dürfte

Prinzipiell kann Präsident Van der Bellen jeden österreichischen Staatsbürger ernennen, der die Formalkriterien erfüllt, also 18 Jahre alt ist und in den Nationalrat wählbar. Praktisch jedoch sollte natürlich eine gewisse Erfahrung vorhanden sein.