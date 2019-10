Ein seltsames Paar

Wahlsieger, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Sebastian Kurz und Werner Kogler. Doch sollten sie gemeinsam regieren, brauchen sie auch Berührungspunkte. Und die gibt es.

Kurz und Kogler sind gleich stark in ihrem Auftreten, jeder in seinem Stil", sagt der Kommunikationstrainer Peter Altmann. Der Unterschied: Kogler bleibe authentisch im Dialekt und bodenständig, "er sucht im Gespräch die Komfortzone, bricht den Dialog runter auf ein Niveau, wo man sich zusammensetzt und vernünftig miteinander redet." An Kurz fällt dem Experten auf, dass seine Art, zu sprechen, "erwachsener" geworden ist, "der Stimmsitz ist weiter unten, das passiert, wenn die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, aufgehen." Vom Typus sei Kurz für ihn weniger ein "österreichischer Politiker, er verkörpert den Weltpolitiker, der noch andere Ziele in seiner Karriere hat."

Kurz ist derzeit der wohl am besten geschulte Redner in der Politik. "Er verzieht nicht einmal mehr eine Miene, ist sehr beherrscht, das ist ein großes Talent zur Diplomatie", sagt Altmann. Bei Kogler fällt ihm auf, dass sein Blick beim Reden oft wandert, weswegen er seine Botschaft nicht immer beim Angesprochenen platzieren kann. Aber: Der Grünen-Chef "bleibt er selbst, hat seine Körpersprache nicht wegtrainiert".

In der Praxis sieht das so aus: Kurz betritt den Raum, stellt sich in Pose, setzt sparsame Gesten und bleibt bei seiner Message. Wenn Kogler eine Kamera auf sich gerichtet sieht, dreht sich sein Körper regelrecht ein, er windet sich -zum Leidwesen mancher Fotografen. Dann legt er los, mit großen Gesten. Er macht kein Medientraining, in seinem engsten Kreis erzählt man aber, dass der Chef bisweilen zu einem Monolog ansetzt "und dann weiß man, das ist jetzt kein Gespräch, sondern er probiert etwas aus." Altmann meint: "Er bringt seine Aussagen auf den Punkt wie Kurz, es ist halt eine andere Art. Er macht aus jedem sterilen Medienraum eine Almstube, in der man auf der Eckbank sitzt."

Fazit: "Kogler macht den Eindruck, er lebt ein Leben wie wir. Kurz macht den Eindruck, er könnte unser Leben für uns regeln."

Den kompletten Beitrag lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von News (40/2019)!