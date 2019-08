ÖVP-Chef Sebastian Kurz hofft auf mehrere Koalitionsoptionen nach der Nationalratswahl im September.

Nach der Parlamentswahl 2017 habe es für die ÖVP nur die Option "Türkis-Blau" gegeben, dieses Mal - "wenn wir gewinnen sollten, wenn wir dazugewinnen sollten" - sehe es hoffentlich anders aus. "Und dann werden wir versuchen, die beste Option für Österreich auszuwählen", so Kurz gegenüber dem ORF.

Koalition mit FPÖ nicht ausgeschlossen

Der am Montag auf Vorarlberg-Wahlkampftour befindliche Ex-Kanzler schloss aber auch eine Koalition mit den Freiheitlichen nicht aus. Im Wahlkampf werbe die ÖVP mit ihren Inhalten, "wir haben eine Vision für Österreich", so Kurz. Das Land könne "noch erfolgreicher und besser werden", unterstrich der ÖVP-Chef. Man wolle sich gleich nach der Wahl - "sollten wir gewählt werden" - an die Umsetzung machen.

Aus seiner Sicht sei ganz entscheidend, "dass wir als Standort Österreich erfolgreich sind". Diesbezüglich nannte Kurz die Wirtschaft und Arbeitsplätze, aber auch die Möglichkeit der Finanzierung von Sozialstaat, Gesundheits- und Pensionssystem. Daher gelte es, "unseren Weg fortzusetzen, was die Deregulierung betrifft, was aber auch die Steuerentlastung betrifft".