Die SPÖ hat Sebastian Kurz' Absage des ersten medialen Aufeinandertreffens mit SPÖ-Chef Christian Kern am Freitagabend scharf kritisiert. Der ÖVP-Chef scheine sich vor der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Kern zu fürchten, erklärte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler am Freitagabend in einer Aussendung.

"Wenn man keine Idee hat, wo man hinwill mit dem Land, dann kann eine Stunde schon verdammt lang sein", wetterte Niedermühlbichler gegen Kurz. Den genannten Grund für die Absage - ein informeller EU-Außenministerrat in Estland am 7. September - bezeichnete Niedermühlbichler als faule Ausrede: "Am Abend wird diskutiert, am nächsten Tag zu Mittag startet der EU-Rat. Wenn man will, dann geht das."

Ein ÖVP-Sprecher erklärte gegenüber der APA, dass Kurz als Koordinator der EVP-Außenminister bereits im Vorfeld der Ratssitzung ein Treffen der EVP-Minister leite und zusätzlich bilaterale Gespräche mit Amtskollegen in Tallinn führe, weshalb er sich schon am 6. September in der estnischen Hauptstadt befinde. Die ÖVP verweist darauf, dass Kurz insgesamt mindestens fünfmal im Fernsehen mit Kern diskutieren wird, davon zweimal in einer Zweierkonfrontation, zuerst auf Puls 4, danach im ORF-Fernsehen.

"Kurz freut sich auf die fünf bisher fixierten direkten Aufeinandertreffen mit Kern und diskutiert gern auch ein sechstes oder siebentes Mal mit ihm. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir uns bei der Terminfindung nicht allein nach der SPÖ-Parteizentrale richten, sondern auch Termine des EU-Außenministerrats berücksichtigen müssen", so der ÖVP-Sprecher.

ÖVP-Spitzenkandidat und Außenminister Sebastian Kurz hatte zuvor das Radioduell auf "Ö1" abgesagt. Ein Ersatztermin habe seitens des Büros des Außenministers nicht gefunden werden können, teilte Ö1 mit. In der Sendereihe "Im Klartext" hätte Kurz am 6. September mit Kern diskutieren sollen. Das öffentlich-rechtliche TV-Duell der beiden findet erst ein gutes Monat später statt - vier Tage vor der Nationalratswahl am 15. Oktober.