Kurz erhält Auftrag zur Regierungsbildung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen erteilt ÖVP-Obmann Sebastian Kurz am Freitag den Auftrag zur Regierungsbildung. Danach will der Chef der Volkspartei Gespräche mit allen Parlamentsparteien führen, ehe es in konkrete Koalitionsverhandlungen geht.

Präferenzen bezüglich des künftigen Regierungspartners äußerte Kurz bisher nicht. Erwartet wird jedoch, dass er sich in Koalitionsgespräche mit den Freiheitlichen begeben wird. Die beiden Parteien hatten bei der Wahl vom 15. Oktober die stärksten Zugewinne erzielt. Für Verfassungsmaterien bräuchten ÖVP und FPÖ freilich Unterstützung von SPÖ oder NEOS, weshalb auch die Gespräche mit den beiden Parteien von Bedeutung sind.

Das Treffen von Sebastian Kurz und dem Bundespräsidenten Van der Bellen ab 10:55 im Live-Stream: