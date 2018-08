Kurz am 14. September für SVP-Wahlkampfhilfe in Südtirol

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am 14. September für die Schwesterpartei SVP in Südtirol Wahlkampfhilfe für die Landtagswahl am 21. Oktober leisten.

Dies erklärte SVP-Obmann Philipp Achammer nach einem Treffen mit Kurz tags zuvor in Wien am Mittwoch in einer Aussendung. Mitte Juli hatte SPÖ-Vorsitzender Christian Kern bei einer Auftaktveranstaltung der SVP-Arbeitnehmer eine Rede gehalten.

Kurz werde die Südtiroler Volkspartei im laufenden Landtagswahlkampf unterstützen, so Achammer. Österreichs Bundeskanzler werde dabei deutlich machen, "dass Südtirol weiterhin auf die tatkräftige Unterstützung Österreichs bauen kann, gerade was die Autonomiepolitik des Landes und von Landeshauptmann Arno Kompatscher betrifft". Bereits als Außenminister habe Kurz bewiesen, dass er ein "verlässlicher Partner" für Südtirol ist, meinte Achammer.

Bei dem einstündigen Gespräch am Dienstag in Wien seien auch die Doppelstaatsbürgerschaft sowie die Kontakte der SVP zur neuen italienischen Regierung besprochen worden, erklärte der SVP-Obmann: "Die laufende Abstimmung der österreichischen Bundesregierung mit Südtirol und mit der Südtiroler Volkspartei ist wesentlich, um zu einem vernünftigen Vorschlag zu kommen, gerade was die Frage der Begünstigten betrifft." Was die Kontakte der SVP zur neuen italienischen Regierung angeht, so ist laut Achammer bisher kein Gesamturteil möglich. Einzelne Lega-Minister hätten sich positiv zur Autonomie geäußert, von der Fünf-Sterne-Bewegung (Movimento Cinque Stelle) sei diesbezüglich bisher wenig bis gar nichts zu hören gewesen.

Auch die Verankerung der Schutzfunktion für Südtirol in der österreichischen Bundesverfassung, die Achammer als "Herzensanliegen" der SVP bezeichnete, habe er erneut angesprochen, so der SVP-Obmann: "Sollte es in dieser Amtszeit zu einer möglichen Verfassungsnovelle kommen, so ersuchen wir den Bundeskanzler darum, dies erneut zum Thema zu machen."