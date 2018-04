Kurz: "Berichte aus Syrien sind schockierend"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigt sich erschüttert über den mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma (Douma). "Die Berichte aus Syrien sind schockierend", sagte Kurz am Montag in Peking gegenüber der APA. Die Beweislage deute im Moment darauf hin, dass die Berichte über den Einsatz von Giftgas durch das Assad-Regime stimmen würden.

Der Kanzler forderte eine rasche Aufklärung des Angriffs. Er sei froh über die Zusammenkunft des UNO-Sicherheitsrats am Montag. "Die Menschen in Syrien haben schon viel zu viel durchmachen und erleiden müssen", schloss der Kanzler.

Bei dem mutmaßlichen Giftgasangriff sind nach Angaben von Hilfsorganisationen am Wochenende Dutzende Menschen getötet worden. Zur Zahl der Opfer gibt es je nach Organisation unterschiedliche Angaben. Es dürften aber mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen sein, Hunderte weitere wurden verletzt.