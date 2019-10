Darüber hat sich der Besitzer eines in Gold folierten SUVs in Deutschland bestimmt nicht gefreut. Die Polizei ließ den außergewöhnlichen Wagen kurzerhand abschleppen. Der Parkplatz war nicht der Grund für die Aktion - der Fahrer hielt sich an die Verkehrsregeln. Sein SUV wurde aber aus einem anderen - realtiv außergewöhnlichen - Grund von der Düsseldorfer Polizei aus dem Verkehr gezogen.