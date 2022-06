Banksy: Zerstörtes Kunstwerk

© imago images / Arnulf Hettrich

Bei einer Auktion im Jahr 2018 sollte das berühmte Kunstwerk "Girl with Balloon" des geheimnisvollen Street-Art-Künstlers Banksy versteigert werden. Was niemand ahnte: In dem Bilderrahmen versteckte sich ein Schredder, der das Bild unmittelbar nach der erfolgreichen Versteigerung in London vor den Augen der zukünftigen Eigentümerin zerstören sollte, die ganze 1,2 Millionen Euro dafür bezahlt hatte. Doch der Schreddervorgang stoppte plötzlich und das Bild blieb zumindest zur Hälfte heil. Die Eigentümerin hatte allerdings keinen Grund zur Traurigkeit: Das teilweise zerstörte Bild wurde 2021 bei Sotheby's in London um 25,4 Millionen Euro versteigert.

Außerirdisch: Hundehütte plus Meteorit

Vor etwa drei Jahren wurde diese Hundehütte in Costa Rica (siehe Teaserbild oben) bei einem Meteoritenhagel beschädigt. Der darin lebende Schäferhund Roky blieb dabei zum Glück unverletzt. Die Familie beauftragte daraufhin das Auktionshaus Christie's mit der Versteigerung der Wellblechhütte. Bis zu 300.000 Dollar sollte das skurrile Objekt Schätzungen zufolge einbringen. Versteigert wurde die Hütte allerdings für weitaus weniger, aber über immerhin 44.100 Dollar durfte sich die Familie für die löchrige Hundehütte freuen. Der Meteorit selbst brachte 21.420 Dollar ein - eine durchaus stolze Kompensation für einen galaktischen Hagelschaden.

Paris Hilton: Non-Fungible Token (NFT)

© imago images/UPI Photo

Hotelerbin, DJane und Unterhalterin Paris Hilton ist blond und liebt Pink, doch hinter ihrer prinzessinenhaften Fassade steckt eine knallharte Geschäftsfrau. Die 41-Jährige setzt Trends, anstatt ihnen zu folgen, und investiert bereits seit vielen Jahren in Bitcoin und andere Kryptowährungen. Daneben investiert sie seit Kurzem auch in NFTs: Non-Fungible Tokens, die digitale oder physische Gegenstände in einer Blockchain repräsentieren und im Gegensatz zu Kryptowährungen nicht teilbar sind. Dabei setzt Hilton auf digitale Kunstwerke, die ihre Person betreffen. Der Handel mit NFTs boomt: Auf digitalen Handelsplätzen wird ihre eigene NFT-Kollektion um mehrere Millionen Dollar gehandelt.

Louis Vuitton x Nike: Luxussneaker

© 2021 Marc Piasecki/Getty Images

Vor Kurzem fand in New York die Ausstellung "Air Force 1" von Louis Vuitton und Nike statt. Die Ausstellung zeigte den kreativen Dialog zwischen dem Luxus- und dem Sneakerhersteller und erfüllte Fans der Marken mit Melancholie: War die Ausstellung doch eine der letzten Arbeiten des 2021 plötzlich verstorbenen LV-Kreativchefs Virgil Abloh (Bild). Bei einer Auktion zu Beginn des Jahres erzielte die Versteigerung von 200 Losen einen Gesamterlös von 25,3 Millionen Dollar und stellte somit neue Rekorde als wertvollste Sneaker-und Modeauktion sowie wertvollste Wohltätigkeitsauktion bei Sotheby's seit zehn Jahren auf. Der Gesamterlös kommt dem Virgil Abloh "Post-Modern" Scholarship Fund zugute, der die Ausbildung akademisch begabter Studenten afro- und amerikanischer Herkunft fördert.

Andy Warhol: Siebdruck

© IMAGO/UPI Photo

Das weltberühmte Pop-Art-Werk "Shot Sage Blue Marilyn" wechselte im Mai für 195 Millionen Dollar den Besitzer und gilt somit als das teuerste versteigerte Kunstwerk des 20. Jahrhunderts. Der 1964 entstandene Siebdruck zeigt das Konterfei der Hollywoodikone Marilyn Monroe und wurde vom New Yorker Kunsthändler Larry Gagosian ersteigert, der im Auftrag eines privaten Sammlers gehandelt haben soll.

Pokémon: Wertvolle Sammelkarten

© Copyright (c) 2020 Hethers/Shutterstock. No use without permission.

Der Pokémon-Hype ist seit vielen Jahren ungebrochen. Früher sammelten Fans der Fantasiewesen die Karten zum Spaß, heute aus Anlagegründen: Als besonders wertvoll gilt die Karte des Pokémons "Glurak": Rund 400.000 US-Dollar wurden bei einer Auktion für ein Kartenset bezahlt. Noch wertvoller ist die Karte des "Pikachu": Im April 2022 erstand der US-amerikanische YouTuber und Boxer Logan Paul die Pokémon-Karte um mehr als 5,2 Millionen US-Dollar.

Sissi: Filmrequisite

© Dorotheum

106.550 Euro brachte diese um 1900 erbaute Kutsche aus der Privatsammlung des Schlosses Fuschl bei einer Onlineauktion des Dorotheums 2021 ein. Schauspielerin Romy Schneider wurde darin als Kaiserin "Sissi" in den gleichnamigen Filmen herumkutschiert. Filmemacher Ernst Marischka wählte für die Dreharbeiten der "Sissi"-Trilogie unter anderem Fuschl am See aus, um Schloss Possenhofen am Starnberger See darzustellen.

