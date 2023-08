Künstlerin DJ Soda bei Auftritt in Japan sexuell belästigt

Die populäre südkoreanische DJ-Künstlerin DJ Soda ist während eines Auftritts in Japan von Konzertbesuchern sexuell belästigt worden. Sie sei "schockiert und verängstigt", schrieb die 35-Jährige auf Instagram. So etwas habe sie in ihrer ganzen zehnjährigen Karriere als Disc Jockey "noch nie erlebt". Der Vorfall ereignete sich am Wochenende beim Osaka Music Circus Festival.

Der Veranstalter TryHard Japan veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung auf dem eigenen Instagram-Account. Man werde die für dieses "abscheuliche Verbrechen verantwortlichen Personen identifizieren" und sowohl zivil- als auch strafrechtliche Maßnahmen gegen sie ergreifen, hieß es.

DJ Soda, die auch als Model bekannt ist und der auf Instagram 5,1 Millionen Menschen folgen, hatte sich wie üblich bei ihren Konzerten zum Ende des Auftritts den Fans genähert. Plötzlich hätten mehrere Personen ihre Brüste angefasst. Darunter soll auch eine Frau gewesen sein. "Ich bin so beschämt und gedemütigt, dass ich nicht glauben kann, dass dieser Vorfall passiert ist", schrieb die südkoreanische Künstlerin. Es werde von nun an wahrscheinlich schwierig sein, "von der Bühne aus in die Nähe der Fans zu kommen", fügte sie im Instagram-Post hinzu.

In Japan kommt es immer wieder in der Öffentlichkeit zu sexuellen Belästigungen. "Chikan", wie das unerwünschte Anfassen heißt, ist in der Nummer Drei der Weltwirtschaft ein so ernstes Problem, dass es zu bestimmten Zeiten Zugabteile gibt, die allein Frauen vorbehalten sind. Die Polizei geht hart gegen Täter in Zügen vor, Verurteilten droht Haft. Um nicht verdächtigt zu werden, behalten manche Männer ihre Arme in den vollen Bahnen oben.