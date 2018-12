Bringt nun auch Herzogin Kate das Personal gegen sich auf? Ihre Einstellung scheint nicht jedem Mitarbeiter zu gefallen.

Nachdem Meghan Markle schon zahlreiche Angestellte vergrault haben soll, hat offenbar auch Schwägerin Kate so ihre Schwierigkeiten mit dem Personal.

So sollen die Chef-Haushälterin wie auch der Chef-Gärtner gekündigt haben, weil sie mit der neumodernen Art der jungen Royals nicht klar gekommen sein sollen.

© REUTERS/Toby Melville Kate und ihre Schwägerin Meghan

Kate und William sind dafür bekannt, dass ihre Kinder möglichst normal aufwachsen lassen wollen und auch in Sachen Haushalt scheint Kate gerne selbst anzupacken. "Sie kocht gerne, sie macht gerne Dinge für William und sie mag die Privatsphäre, die man ohne Bedienstete hat", verrät Journalist Ashley Pearson in der Amazon Prime-Dokumentation "William & Kate: The Journey".

"Vor allem aber liebt Kate die Privatsphäre, wenn keine Diener in der Nähe sind", zitiert "The Sun" den Royal-Korrespondenten Robert Jobson. Und so würde es auch vorkommen, dass sich die Herzogin um Kleinigekeiten im royalen Haushalt selbst kümmere.

Eine Tatsache, die bei den Angestellten wohl nur bedingt gut ankommt. Chef-Haushälterin und Chef-Gärtner haben bereits für die Queen gearbeitet; sie waren wohl die alten Regeln gewohnt.

Mischte sich Kates Mutter ein?

Wie die Amazon-Doku verrät, soll sich auch Kates Mutter, Carole Middleton, in Angelegenheiten eingemischt haben. "Zu der Zeit gab es viele Spekulationen, dass Carole Middleton sich in die Pflichten der Haushälterin eingemischt hat, dass Kate Middleton sehr viel für sich selbst tue und das nicht sehr gut zu den Mitarbeitern passe"

Kündigungen unter Meghan

Vor einiger Zeit gab es bereits Schlagzeilen über eine Kündigungswelle unter Herzogin Meghan. Meghan würden die Mitarbeiter weglaufen. Zuletzt hatte ihre Privatsekretärin Samantha Cohen gekündigt.

Passend dazu: Ist Meghan eine Horror-Chefin?

