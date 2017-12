Kubas Präsident Castro ehrt seinen Bruder und Revolutionsführer Fidel

Ein Jahr nach der Beisetzung von Fidel Castro hat sein Bruder und Nachfolger Raul Castro des kubanischen Revolutionsführers gedacht. Am Montag legte er an seinem Grab in Santiago de Cuba weiße Rosen nieder.

Begleitet wurde der kubanische Staatschef unter anderem von Vizepräsident Miguel Diaz-Canel, der wahrscheinlich im Februar kommenden Jahres Castro als Präsident der sozialistischen Karibikinsel beerben soll.

Fidel Castro war am 26. November 2016 im Alter von 90 Jahren gestorben. Seine Überreste wurden in einem mehrtägigen Trauerzug durch ganz Kuba nach Santiago de Cuba gebracht. Auf dem Friedhof Santa Ifigenia wurde Castros Urne am 4. Dezember 2016 neben dem Mausoleum des Nationalhelden Jose Marti beigesetzt.