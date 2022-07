Krone.at baute Führung unter privaten Onlineangeboten aus

Die von der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) erfassten 128 Onlineangebote haben im Juni 620 Mio. Besuche verbucht. Dabei betrug die durchschnittliche Nutzungszeit 5:33 Minuten, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten ÖWA-Daten hervorgeht. In Hinblick auf die Anzahl der erreichten unterschiedlichen Benutzerinnen und Benutzer blieb orf.at mit 5,1 Mio. Unique Usern an der Spitze stabil. Die "blaue Seite" erreichte 73 Prozent der österreichischen Internetnutzer ab 14 Jahren.

Dahinter baute krone.at seine Führung unter den privaten reinen Onlinenachrichtenangeboten aus. Die Nachrichtenseite der "Kronen Zeitung" kam auf rund 4,1 Mio. Unique User (58 Prozent der Internetnutzer). Heute.at als nächste Verfolgerin erreichte ca. 3,7 Mio. Unique User. Derstandard.at legte gegenüber den beiden Vormonaten zu und wurde von ca. 3,3 Mio. unterschiedlichen Benutzerinnen und Benutzern angesteuert. Einen User-Rückgang musste gegenüber Mai kurier.at hinnehmen. Die Nachrichtenseite kam auf 2,6 Mio. Unique User. Steil bergab ging es für oe24.at. Rund 1,7 Mio. Unique User verzeichnete die Plattform, im Mai waren es noch 2,2 Mio. Unique User. Damit landete sie im Juni hinter meinbezirk.at (2,2 Mio.) und kleinezeitung.at (2,1 Mio.).

Bei der "Use-Time" blieb bei den Einzelangeboten derstandard.at mit 6:54 Minuten stärkstes heimisches reines Onlinenachrichtenangebot. Mit dieser Kennzahl wird die durchschnittliche Zeit, die man während eines Besuchs auf einer Webseite verbringt, angegeben. Orf.at wurde im Schnitt 6:04 Minuten genutzt, krone.at 5:32 Minuten, vol.at 4:28 Minuten und profil.at 3:52 Minuten. Die reichweitenstarken Onlineportale heute.at (3:21 Minuten) und kurier.at (3:15 Minuten) lagen hinsichtlich der durchschnittlichen Use-Time hinter so manchem reichweitenschwächeren Marktteilnehmer.

Bei den Dachangeboten - diese bestehen aus mehreren Domains eines Anbieters - führte erneut das orf.at Network mit 5,3 Mio. Unique Usern vor dem krone.at Gesamtangebot mit 4,1 Mio. Unique Usern. Dahinter folgten das derstandard.at-Netzwerk mit 3,4 Mio., das COPE-Dachangebot der Styria (kleinezeitung.at, diepresse.com, ligaportal.at) mit 3,1 Mio., die Kurier Onlinemedien (kurier.at, futurezone.at, profil.at) mit 2,9 Mio. und die RegionalMedien Austria Digital mit 2,3 Mio. Unique Usern.

Ein Vergleich mit den Werten des Vorjahresmonats ist derzeit noch nicht erlaubt, da sich die ÖWA vor rund einem halben Jahr erneuerte und unter anderem die neue Kennzahl "Unique User" einführte. Die APA - Austria Presse Agentur legt angesichts der Fülle der Daten in ihrer Berichterstattung einen Fokus auf wenige Kennzahlen und reine Onlinenachrichtenangebote.

Service: Die detaillierten Daten sind unter abrufbar.