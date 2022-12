Kroatien führt den Euro ein und wird Schengenland

Das EU-Land Kroatien führt zum Jahreswechsel den Euro als Landeswährung ein. Darüber hinaus tritt das Land an der Adria am Sonntag 00.00 Uhr der grenzkontrollfreien Schengenzone bei. Beide Neuerungen erleichtern Millionen Urlaubern das Leben. Sie müssen kein Geld mehr tauschen und ersparen sich Wechselkursverluste sowie oft stundenlange Wartezeiten an den slowenisch-kroatischen Grenzübergängen. Zuletzt hatte Litauen 2015 den Euro eingeführt, Kroatien ist das 20. Euro-Land.

Der Wechselkurs ist festgelegt: Ein Euro entspricht 7,5345 Kuna. Bis zum 14. Jänner besteht eine Übergangsfrist, in der noch in beiden Währungen bezahlt werden kann. Für Flugreisende innerhalb der Schengenzone entfallen die Grenzkontrollen ab 26. März.