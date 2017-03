Im sechsjährigen syrischen Bürgerkrieg sind nach Informationen der Beobachtungsgruppe für Menschenrechte rund 465.000 Menschen getötet worden oder gelten als vermisst. Die in Großbritannien ansässige Gruppe stützt sich auf ein Netz von Informanten in Syrien. Sie habe den Tod von mehr als 321.000 Menschen seit dem Beginn des Konflikts vor sechs Jahren dokumentiert, erklärte sie am Montag.

Daneben gebe es 145.000 Vermisstenmeldungen. Der Konflikt begann im März 2011 mit Protesten gegen Präsident Bashar al-Assad und dessen Regierung. Seitdem eskalierte er zu einem Krieg, in den mehrere ausländische Mächte involviert sind. Außerdem führte er zum Erstarken der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS), die große Teile Syriens und des benachbarten Irak unter ihre Kontrolle brachte. Der Krieg führte zur größten Flüchtlingskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Unter den dokumentierten Todesopfern sind der Beobachtungsgruppe zufolge mehr als 96.000 Zivilisten. Die Regierungstruppen und deren Verbündete hätten mehr als 83.500 Zivilisten getötet, darunter 27.500 bei Luftangriffen und 14.600 in Gefängnissen. Durch Rebellen seien mehr als 7.000 Zivilisten ums Leben gekommen.

Der IS hat den Informationen zufolge mehr als 3.700 Zivilisten umgebracht. Durch Luftangriffe der von den USA angeführten Anti-IS-Koalition starben 920 Zivilisten. Türkische Sicherheitskräfte, die die Rebellen in Nordsyrien unterstützen, hätten mehr als 500 Zivilisten getötet.

Die syrische Regierung und die mit ihr verbündeten russischen Truppen erklärten, sie hätten zivile Ziele nicht angegriffen. Syrien bestreitet auch Folter und die Tötung Inhaftierter. Auch die meisten Rebellengruppen erklärten, sie würden Zivilisten nicht angreifen. Die US-Koalition versucht nach eigenen Angaben, zivile Opfer zu vermeiden.