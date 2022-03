Helfen auf der einen Seite - sanktionieren auf der anderen. Das ist die Marschrichtung all jener, die die Invasion in der Ukraine ablehnen. Und da gesteht Kreml-Sprecher Dimitri Peskow ein, dass die Sanktionen für Russland durchaus spürbar sind. Die Börse in Moskau öffnet heute erst gar nicht. Zu groß war offenbar die Angst vor einem dramatischen Kursabsturz. Doch nicht nur in Russland sind die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen zu spüren. Diese könnten sogar bis nach Österreich reichen.