Wiens modernstes Spital nimmt Gestalt an. Das Krankenhaus Nord wird voraussichtlich Ende nächsten Jahres in Betrieb gehen. Heute wird der weitere Projektplan vorgestellt.

Die Zahlen sind beeindruckend: 111.000 Quadratmeter Grundstücksfläche, 47.000 Quadratmeter Parkfläche, 16 Operationssäle, 785 Betten in Ein-und Zweibett-Zimmern, in denen jährlich rund 46.000 Patienten und Patientinnen stationär aufgenommen werden. 250.000 Menschen werden jedes Jahr in die Ambulanz kommen. 2.500 Beschäftigte werden für den Ablauf der Riesenmaschinerie sorgen.

© ZOOM visual project gmbh So wird das Krankenhaus Nord aussehen

Die Baukosten können bislang nur geschätzt werden. Ursprünglich wurden 825 Millionen Euro budgetiert. Das Krankenhaus Nord wird allerdings wesentlich mehr kosten als projektiert. Wie viel, das wird man erst bei der Endabrechnung sehen.

© KAV/Health Team KHN Wer akut verletzt oder krank ist, kommt ins Notfallzentrum des KH Nord