CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer löst die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als Parteivorsitzende ab.

Die frühere saarländische Ministerpräsidentin setzte sich am Freitag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch. Kramp-Karrenbauer erhielt 517 der 999 abgegebenen gültigen Stimmen, Merz 482. Nötig war eine Mehrheit von 500 Stimmen. Gesundheitsminister Jens Spahn war nach dem ersten Wahlgang ausgeschieden.

Stichwahl

Nachdem sich im ersten Wahlgang niemand durchsetzen konnte, traten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der frühere Fraktionschef Friedrich Merz treten Freitagnachmittag auf dem Bundesparteitag in Hamburg in einer Stichwahl gegeneinander an.

© APA/Margret Schmitt

Kramp-Karrenbauer hatte im ersten Wahlgang für das Amt des Bundesvorsitzenden 450 Stimmen (45 Prozent) erhalten, Merz 392 (39,2 Prozent). Gesundheitsminister Jens Spahn schied mit 157 Stimmen (15,7 Prozent) aus.

Aufruf zu mehr Mut

Kramp-Karrenbauer hatte die CDU in ihrer Bewerbungsrede zu mehr Mut und Selbstbewusstsein aufgerufen. Die Partei dürfe nicht Schwarzmalern hinterherlaufen, sondern müsse mutig auch gegen den Zeitgeist Kurs halten, rief die frühere saarländische Ministerpräsidentin den Teilnehmern des CDU-Parteitags in Hamburg zu.

Angela Merkel rief ihre Parteifreunde in ihrer letzten Rede als Vorsitzende zur Geschlossenheit auf. Sie sagte, die CDU könne auch in Zeiten von Polarisierung und AfD gute Ergebnisse erringen, wenn sie geschlossen und entschlossen kämpfe. "Wohin uns nicht enden wollender Streit führt, dass haben CDU und CSU in den letzten Jahren bitter erfahren", fügte sie hinzu.