"Angeber", denke ich mir jedes Mal, wenn ich die Calisthenics-Helden im Park sehe. Sie wissen schon: diese Muskelmänner, die ihre Klimmzüge mit waagrecht (!) gestrecktem Körper machen. Weil ich mich nicht länger tatenlos vom Neid fressen lassen will, habe ich Calisthenics ausprobiert. Man arbeitet bei dieser Trainingsform nur mit dem eigenen Gewicht, Ziel ist es, Körperspannung aufzubauen. Daher üben wir, uns auf allen Vieren fortzubewegen, und hüpfen wie die Frösche herum.

Nächster Schritt: ein Handstand. Gegen die Wand, aber es klappt. Als Krönung folgt ein Zirkeltraining: Brücke, Liegestütze, an Ringen verkehrt herum "rudern", auf eine kniehohe Box rauf- und wieder runterspringen. Es geht vier Runden, die Intervalle werden immer kürzer (60,45,30 und 15 Sekunden). Wir machen so viele Wiederholungen, wie wir im jeweiligen Zeitraum schaffen. Wie anstrengend das ist, spüre ich am nächsten Tag, als ich nicht einmal mehr meine Arme in die Waagrechte bringe. Aber auch die Parkhelden haben klein angefangen.