Kourtney Kardashian und Travis Barker stellen Baby Rocky vor

US-Reality-Star Kourtney Kardashian (44) und ihr Mann, Blink-182-Drummer Travis Barker (48), haben ihren im November geborenen Sohn auf Instagram vorgestellt. Das Paar veröffentlichte am Freitag erstmals fünf Fotos, ohne aber das Gesicht des Babys zu zeigen. Söhnchen Rocky und die Eltern tragen schwarze Kleidung. Ein Foto zeigt Kardashian beim Stillen, auf einem anderen küsst Barker das Baby. Das Posting war mit dem Namen "Rocky" und einem schwarzen Herz-Emoji versehen.

Das Kind namens Rocky Thirteen Barker wurde am 1. November in einem Krankenhaus in Los Angeles geboren, wie die Zeitschrift "People" mit Verweis auf die Geburtsurkunde berichtete.

Das Paar hatte 2022 geheiratet. Es ist das erste gemeinsame Kind der Unternehmerin und des Drummers. Beide haben jeweils drei Kinder aus früheren Beziehungen.