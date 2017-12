Kosten für Ökostromförderung sinken 2018

Die Kosten für die Ökostromförderung sinken. Grund dafür sind laut Energieregulierungsbehörde E-Control Mehreinnahmen bei der Ökostromabwicklungsstelle OeMAG in der Vergangenheit. Dabei handle es sich aber um einen Einmaleffekt, so die E-Control am Montag. Gesenkt wird auch die Ökostrompauschale. Sie liegt für Haushalte bis 2020 bei 28,38 Euro jährlich, nach 33 Euro.

Dies geht aus den neuen Ökostromverordnungen hervor, die am 15. Dezember im Bundesgesetzblatt ausgegeben worden sind.

Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) werden die Kosten der Ökostromförderung 2018 insgesamt auf rund 90 Euro brutto sinken, nach rund 100 Euro heuer.

"Jener Rechnungsteil 'Steuern und Abgaben', der die Ökostromkosten beinhaltet, wird sich aus heutiger Sicht immerhin um 8 Prozent verkleinern", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch in der heutigen Pressemitteilung.