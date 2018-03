ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger hat die erst im Vorjahr beschlossene Abschaffung des Pflegeregresses hinterfragt und damit eine Diskussion ausgelöst. Ein Blick in die Langzeit-Prognosen zur Kostenentwicklung in der Altenpflege gibt eine mögliche Erklärung dafür. Die Pflegekosten steigen nämlich im rasanten Tempo an.

"Am Ende wird es wie bei den Pensionen auch bei der Pflege notwendig sein, über das staatliche Finanzierungssystem hinaus Maßnahmen zu setzen." Pflege dürfe aus finanzieller Rationalität nicht nur im Heim stattfinden, sagte Löger in der "Presse".

Laut dem Stabilitätsprogramm, das gemeinsam mit dem Finanzrahmen beschlossen wurde und nach Brüssel geschickt wird, steigen die Alterspflegeausgaben von derzeit 1,9 Prozent des BIP bis 2020 auf zwei Prozent, 2030 auf 2,3 Prozent, 2040 auf 2,6 Prozent. 2070 werden die Pflegekosten schon 3,8 Prozent des BIP ausmachen. 1,9 Prozent sind knapp 7,4 Mrd. Euro bei einem BIP von 388 Mrd. Euro im Jahr 2018.