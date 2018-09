Der serbische Präsident Aleksander Vucic hat sich am Freitag offenbar geweigert, wie vereinbart im Rahmen des EU-geführten Dialogs mit seinem kosovarischen Amtskollegen Hashim Thaci zu sprechen. Vucic werde nicht mit Thaci sprechen, teilte der Chef des serbischen Regierungsbüros für den Kosovo, Marko Djuric, am Freitag Reportern in Brüssel laut der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug mit.

Ob und wann die Gespräche mit Prishtina fortgesetzt werden, sei unklar, hieß es. Der serbische Präsident habe die Entscheidung getroffen infolge "all der Täuschungen, Drohungen und Lügen durch die Kosovo-Albaner", sagte Djuric. Vucic und Thaci waren am Freitag zu einem weiteren Dialog mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in Brüssel eingetroffen.