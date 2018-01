Trickst Kim Jong-un?

"Trump hat 6.000 Nuklearwaffen und Kim Jong-un 1, 2, 3 - wenn überhaupt", so Politologe Heinz Gärtner.

Die jüngsten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea sieht der Politologe Heinz Gärtner als "grundsätzlich positiv". Das Entgegenkommen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un würde er nicht von vornherein als "Finte" abtun, sagte der österreichische Experte am Mittwoch der APA. Allerdings, so Gärtner, eine Denuklearisierung in absehbarer Zeit sei "völlig unrealistisch".

Der Abbau der Nuklearwaffen seitens Nordkoreas betrachtete der Politologe als eine "sehr, sehr langfristige Perspektive". Die Forderung der UNO-Botschafterin der USA, Nikki Haley, erst Gespräche mit Pjöngjang führen zu wollen, wenn es einem Verbot der Atomwaffen zustimme, "sei völlig unrealistisch". Die Denuklearisierung müsse am "Ende stehen und nicht am Beginn", sieht Gärtner "kleine Schritte" über die bilateralen Beziehungen viel wahrscheinlicher.

Dass die beiden Länder die Gespräche wieder aufnehmen wollen und auch den Kommunikationskanal wiedergeöffnet haben, ist für Gärtner eben ein möglicher "Katalysator" für weitere Schritte. So könnte auf wirtschaftlicher Ebene etwa die Sonderwirtschaftszone Kaesong wieder für südkoreanische Unternehmen zugänglich gemacht, auf humanitärer Ebene die zwischenzeitlich ausgesetzten Familientreffen wieder eingeführt werden.

Funkt Trump dazwischen?

"Irgendwann" könnte es dann im Sicherheitsbereich zu einem Nichtangriffspakt zwischen Nord- und Südkorea geben, verwies Gärtner auf einen Vorschlag, der "auf dem Tisch liegt". Ein zusätzliches Versprechen, dass Nordkorea keine Atomwaffen gegen das Nachbarland einsetze, wäre hier auch eine Option.

Schlussendlich sei auch eine "föderative Lösung zwischen Nord-und Südkorea" vorgesehen, führt der Experte aus. "Das wäre der erste Schritt zu einer Denuklearisierung." Eine Voraussetzung dafür ist nach Ansicht Gärtners etwa, dass die amerikanischen Truppen aus Südkorea abgezogen werden.

Wie erfolgreich die jüngsten Annäherungsversuche sein werden, kann der Experte nicht sagen, eine Lösung des Konflikts über dem von ihm skizzierten Weg sei aber "nicht abwegig". Dabei erinnert Gärtner an den 1975 begründeten KSZE-Prozess (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), der sich der Entspannung im Ost-West-Konflikt widmete. Damals wären mit der wirtschaftlichen, humanitären und sicherheitspolitischen Dimension ebenfalls "drei Körbe" erfolgreich abgearbeitet worden.

Nicht auszuschließen ist auch, dass US-Präsident Donald Trump noch dazwischen funkt. "Die USA werden nicht Teil des Prozesses, und das könnte ihn natürlich stören", gibt Gärtner zu Bedenken. Der Schlagabtausch zwischen Trump und Kim ist für den Experten allerdings hauptsächlich "Rhetorik". Der US-Präsident, so Gärtner schmunzelnd, hätte aber den mächtigeren Atomwaffenknopf: "Trump hat 6.000 Nuklearwaffen und Kim 1, 2, 3 - wenn überhaupt".

Dass Kim sich gerade jetzt um bessere Beziehungen zu bemühen scheint, liegt nach Einschätzung Gärtners an einem "gesichtswahrendem Element". Der nordkoreanische Machthaber könnte die Olympischen Spiele im Februar in Südkorea zum Anlass genommen haben, um aus der "Isolation herauszutreten". Der Politologe glaubt, entgegen der Meinung Trumps, weniger, dass die Sanktionen etwas mit dem Schritt Kims zu tun haben.

Außerdem hätten Länder bereits zuvor Sportverhandlungen als Anlass genommen, ihre Beziehungen zu verbessern, sagte Gärtner mit Blick auf die Ping-Pong-Diplomatie zwischen den USA und China in den 1970er-Jahren. Damals hatten die beiden Staaten mit Hilfe des Tischtennissports versucht, ihre diplomatischen Beziehungen zu verbessern.

