Konzertfilm von Beyoncé kommt am 1. Dezember ins Kino

Nach dem Erfolg des jüngsten Konzertfilms von Taylor Swift bringt eine weitere Popikone ihre Tournee in die heimischen Kinos. Die US-Musikerin Beyoncé veröffentlicht am 1. Dezember einen Film über ihre jüngste Konzertreihe. In den vergangenen Monaten präsentierte die 42-Jährige bei Konzerten weltweit ihr siebentes Studioalbum "Renaissance".

Der Film "Renaissance: A Film by Beyoncé" zeige die Reise der Welttour, die 56 Shows, 39 Städte und 12 Länder umfasst habe, schrieb die betreuende PR-Agentur. "Von den Anfängen über die Eröffnungsshow in Stockholm, Schweden, bis hin zum großen Finale in Kansas City, Missouri." Mehr als 2,7 Millionen Fans kamen demnach zu den Konzerten.