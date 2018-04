Lange musste das österreichische Publikum warten, nun ist es soweit: Nathaniel Rateliff hat sein erstes Österreich-Konzert angekündigt. Am 17. Juli kommt der US-Blues-Rock-Sänger nach Wien ins WUK.

Seine Musik hat eine Sogwirkung wie wenig andere. Der US-Folk-Rock-Singer-Songwriter Nathaniel Rateliff weiß, wie man Stimmung macht. Mit seinem fantastischen Retrosound sorgt er für Furore – und mit den Night Sweats hat er die perfekte Band hinter sich.

Der karge, melancholische Folk aus Rateliffs Soloarbeit ist zu einem breiten, souligen Band-Sound herangewachsen, der alles zum Beben bringt. Die Live-Auftritte zeigten, dass Rateliff und seine Jungs ganz schön "auf der Höhe" sind. Davon kann man sich am 17. Juli auch in Österreich überzeugen, wenn Rateliff das Wiener WUK im Rahmen der FM4 Indiekiste zum Beben und zum Schwitzen bringen wird. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, den 13. April.