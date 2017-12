Den Literaturnobelpreis hat er in der Tasche, auch wenn viele damit nicht ganz einverstanden waren: Bob Dylan sorgt aber nicht nur mit allfälligem Preissegen für Aufsehen. Kommendes Jahr dürfen sich heimische Fans wieder über einen Livebesuch des Folk-Altmeisters freuen. Am 13. April gastiert Dylan in Salzburg, am 16. April in Wien. Karten sind ab morgen, Donnerstag, 13. Dezember, erhältlich.

Seit 1988 bereits sind Bob Dylan And His Band nun schon auf der - inoffiziell so betitelten - "Never Ending Tour" unterwegs. Er begeistert dabei mit neuen Lesearten von Songs, die Generationen bewegt und berührt haben und immer wieder unterschiedlichen Stücken aus einem Lebenswerk, das seinesgleichen vergeblich sucht. Die Tour führt den Folk-Altmeister zur Freude seiner österreichischen Fans 2018 auch wieder in heimische Gefilde: Am 13. April ist er in der Salzburgarena und am 16. April in der Wiener Stadthalle zu sehen.

Info:

Tickets für die Auftritte von Bob Dylan sind ab 14. Dezember um 10 Uhr erhältlich.