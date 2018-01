Ungarns Regierungschef Viktor Orbán besucht erstmals Bundeskanzler Sebastian Kurz in dessen neuer Funktion in Wien.

Erstmals seit Amtsantritt der neuen schwarz-blauen österreichischen Regierung besucht Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban Österreich. Am frühen Dienstagnachmittag trifft er Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Kurzfristig wurden für 14.30 Uhr Pressestatements der Beiden angesetzt. Um 17.00 Uhr trifft Orban auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Wichtige und kontroverse Themen zwischen den beiden Nachbarländern sind etwa die geplante österreichische EU-Klage gegen den Ausbau des ungarischen Atomkraftwerks Paks oder die geplante Kürzung der österreichischen Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder. In der Frage der Migration dürfte hingegen weitgehend Einigkeit zwischen Kurz und dem rechtsnationalen Politiker Orban herrschen. Der ungarische Premier trifft nach APA-Informationen außerdem Kardinal Christoph Schönborn sowie Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) in Wien.

Viktor Orbán wurde bereits am Würstelstand in Wien gesichtet.

Der Besuch des ungarischen Premierministers Viktor Orban bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird von Europaabgeordneten von SPÖ und Grünen kritisch kommentiert. Für den sozialdemokratischen Fraktionsvize Josef Weidenholzer ist der Besuch "kein gutes Signal". Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) würden um die Gunst von Orban "buhlen".

"Orbanisierung Österreichs"

"Ist Ungarn wirklich ein Vorbild für Österreich?", fragte Weidenholzer besorgt. "Es ist erschreckend, dass Kurz und Strache aus ihrer Bewunderung für den autoritären Regierungschef keinen Hehl machen. Dabei hat Orban den Bogen längst überspannt." Die ungarische Regierung hänge seit Jahren am europäischen Finanztropf. "Die Menschen werden immer ärmer, die Korruption wächst ins Unermessliche und es dominiert eine Politik der Angst." Weidenholzer verwies auch auf die Prüfung eines Grundrechteverfahrens nach Artikel 7 gegen Ungarn im EU-Parlament.

Der Delegationsleiter der Grünen im EU-Parlament, Michel Reimon, erklärte: "Wir haben allen Grund zu befürchten, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz die Orbanisierung Österreichs weiter vorantreibt. Kurz hat sich schon in der Entscheidung der Flüchtlingsaufteilung in Europa auf Seiten der Nationalstaats-Fanatiker geschlagen und dem gemeinsamen Europa den Rücken gekehrt. Unter Kurz und Strache wird die österreichische Ratspräsidentschaft nur auf Abschottung und Rückkehr in die Nationalstaaten abzielen."