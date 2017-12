Sollen Geschäfte am Sonntag geöffnet haben? Was denken Sie darüber? Was spricht dafür, was dagegen?

PRO Sonntagsöffnung

Stellen Sie sich vor, es ist Sonntag – und Sie können stressfrei und gemütlich nach dem Frühstück ihren Einkäufen nachgehen, für die Sie unter der Woche keinen Kopf und keine Zeit hatten. Traumhaft, oder? Ein Szenario, das sich viele Österreicher wünschen, das aber derzeit leider nicht möglich ist.

Wie das Christuskind kommt die Debatte um Shopping am Sonntag alle Jahre wieder. Doch im Gegensatz zu ihm hat sie hierzulande noch nie zu einem sinnvollen Ergebnis geführt. Kirchen und Gewerkschaften sperren sich dagegen, weil die Sonntagsruhe heilig sei. Die Argumente sind aber scheinheilig und die Denkweise anachronistisch.

„Eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden“, wie es das Arbeitsruhegesetz in Österreich vorschlägt, ist wichtig und zwingend für Arbeitnehmer erforderlich. Da gibt es keinen Diskussionsspielraum. Aber warum bitte soll in Stein gemeißelt bleiben, dass dies ausschließlich an Sonntagen zu geschehen hat? Nur weil es immer so war? Nur weil die Kirche befürchtet, dann endgültig niemand mehr auf ihren Bänken sitzen zu sehen?

An allen Ecken und Enden schreit unsere Gesellschaft nach Flexibilität und Individualisierbarkeit im Lebenswandel. „Ich führ‘ mein Leben, wie ich will“ -Aber eine staatlich umgehängte Sonntagsbremse ist vollkommen in Ordnung, oder wie? Das passt nicht zusammen.

Abgesehen davon, dass ohnehin schon jeder siebte Österreicher regelmäßig an Sonntagen arbeitet, gibt es auch genügend Leute, die nicht nur kein Problem damit hätten – nein, die würden es auch gerne tun. Beispielsweise Studenten, damit sie den Rest der Woche zum Lernen einteilen können. Oder Einzelhändler, die in diesem Tag eine Chance sehen, mehr (dazu)zuverdienen.

Und dass Familien unter der Sonntagsöffnung leiden würden, mag in Einzelfällen stimmen. Das ist aber ein Totschlagargument und nicht pauschalisierbar. Familien können mindestens genauso leiden, wenn Eltern gar keinen Job haben. Oder gerade WEIL die Familie am Sonntag zusammen ist. Im Umkehrschluss können Familien auch am Dienstag einen schönen Tag miteinander verbringen. Oder am Mittwoch. Oder am Samstag. Oder an irgendeinem Tag. Was wiederum spricht dagegen, wenn Kinder, mal mit Papa, mal mit Mama einen Tag verbringen? Müssen alle unbedingt regelmäßig „zusammenpicken“, wie man auf Wienerisch so schön sagt?

Vorschlag: Wie wäre es, die Sonntagsöffnung zeitlich befristet einmal auszuprobieren und dann zu evaluieren, ob eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert von einem flexibleren Modell vielleicht nicht doch profitieren könnte?! Und für die Vorsichtigeren und Misstrauischeren unter uns: Auch eine Volksbefragung könnte in diesem Fall ein probates Mittel sein, um Österreichs Willen auszuloten. Und die neue Regierung brüskiert sich ja, mehr direkte Demokratie leben zu wollen. Hier ist eine gute Gelegenheit, bitteschön!



KONTRA Sonntagsöffnung

Pause muss sein. Auch in unserer schnelllebigen Welt oder gerade in dieser. Und welcher Tag würde sich da mehr anbieten als der Sonntag. Diese Ansicht teilen übrigens Kirche und Gewerkschaft gleichermaßen.

Was spricht gegen eine Sonntagsöffnung im Einzelhandel? Aus unternehmerischer Sicht: Erhöhte Betriebs- und Personalkosten, eine Belastung zudem für Angestellte und ihre Familien. Apropos Familien. Wäre es nicht im Sinne der Familie, wenn zumindest am Sonntag die Arbeit ruhen kann. Wenn man Zeit für die Kinder, Freunde oder das Hobby hätte? Der Sonntag ist einer der wenigen Ruhepole, an dem man sich mit anderen Menschen treffen kann.



Und was ist eigentlich mit den Menschen die am Sonntag hinter der Kassa stehen müssten, die Kunden bedienen, Regale einräumen müssten. Wollen die überhaupt am Sonntag arbeiten? Laut einer Umfrage der GPA-djp aus dem Jahr 2015 sprachen sich rund 96% der Betroffenen gegen Arbeit am Sonntag aus.

Zugegeben, unsere Arbeit wird flexibler, die Rede ist von der Einführung des 12-Stunden-Tages, in manchen Bereichen ist das jetzt schon Gang und gebe, aber findet sich da nicht ein Konsens?



Was wäre denn, wenn man einen Kompromiss finden würde? Vorschlag: Unter der Woche, zwischen Montag und Freitag, haben die Geschäfte länger geöffnet. Das kommt den Berufstätigen entgegen und der Sonntag bleibt frei.

