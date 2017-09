Wir wissen bis zum heutigen Zeitpunkt nicht, ob wir einem (Welt-)Krieg entgehen.

Einem niederrangigen Colonel in Washington war ein Trick eingefallen. US-Präsident Donald Trump war nämlich fest entschlossen, auf den berühmt-berüchtigten Knopf drücken zu lassen und einen Atomangriff auf Nordkorea zu starten. Diktator Kim hatte wieder eine Attacke losgelassen und Trump verfiel in einen Wutanfall. Da kam aus der Kommandozentrale der Anruf des Colonels: "Mr. President, die Nordkoreaner haben sich entschuldigt." All das spielt sich in einem soeben erschienenen Roman ab, den der "Guardian"-Kolumnist Jonathan Freedland unter dem Pseudonym Sam Bourne geschrieben hat ("Der Präsident", Bastei-Lübbe). Auf Seite 27 liest sich die Schlüsselstelle so:

Noch zwanzig Sekunden verblieben, bis der Angriffsbefehl live geschaltet wurde.

"Nehmen Sie den Befehl zurück Mr. President?"

"Was haben die Nordkoreaner genau gesagt?"

"Sir, wir haben nur noch zehn Sekunden, bis wir uns entscheiden müssen. Soll ich den Befehl zurücknehmen?"

"Ich scheiß auf die."

"Sir?"

"Ja, ja, Abbruch."

Und auf diese Weise hatten sie das Armageddon abgewendet. Ein scharfsichtiger Colonel hatte vermutlich die Welt gerettet.

Vielleicht hat das von Freedland zitierte Szenario in den letzten zehn Tagen tatsächlich stattgefunden. Vielleicht auch nicht. Aber Donald Trump ist neben dem nordkoreanischen Diktator der momentan gefährlichste Staatschef, dem unüberlegte Entscheidungen zuzutrauen sind.

Unter Trumps Vorgänger Barack Obama hätte es eine solche Eskalation nie gegeben. Er hätte auf Diplomatie und Verhandeln gesetzt, wäre dafür aber von Medienkommentatoren (auch in Österreich) als "schwach" kritisiert worden. Kostet ja - vordergründig - nichts, wenn man vor dem Laptop Kriegshetzer spielt.

Hinter den Kulissen herrscht Hektik. Die Chinesen sind eingeschaltet (wie auch im gegenständlichen Buch), Wladimir Putin rät von weiteren Sanktionen ab und in der EU, vor allem von deutscher Seite, will man mit Nordkorea einen ähnlichen Deal versuchen wie den in Wien ausgehandelten mit dem Iran.



Das jedoch mag Trump überhaupt nicht. Umso mehr, als er ja den Atomwaffen-Vertrag zwischen den USA und dem Iran lieber heute als morgen kündigen würde. Also geht das Zittern weiter. Wir wissen bis zum heutigen Zeitpunkt nicht, ob wir einem (Welt-)Krieg entgehen. Denn auch ein asiatischer Waffengang hat in Zeiten der Globalisierung verheerende weltweite Auswirkungen.

Übrigens: Im Roman kommt es zu einer Verschwörung und zu einem Attentatsversuch gegen den Präsidenten. Beides scheitert. Die teils exekutierten Pläne Trumps jedoch, mit Hilfe der US-Exekutive Geschäftskonkurrenten auszuschalten, führen zu einem Amtsenthebungsverfahren.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: sperl.gerfried@news.at