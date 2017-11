Volksabstimmungen sind ein Instrument, das auf lokaler und regionaler Ebene stimmiger ist.

Nicht nur alle paar Jahre eine Volksabstimmung, sondern jedes Jahr mindestens eine: Das ist erklärter Wille der FPÖ. Er wird im Programm der neuen Regierung seinen Niederschlag finden. Mehr direkte Demokratie wünscht sich auch der künftige Bundeskanzler, Sebastian Kurz.

Prinzipiell Ja sagte dazu der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Gerhart Holzinger, in seinem Interview mit Andreas Koller von den "Salzburger Nachrichten". Aber er schränkte ein: Um wirksam zu werden, brauche das Ergebnis einer Volksabstimmung eine Wahlbeteiligung von mindestens 50 Prozent. Zweite Bedingung: Der Verfassungsgerichtshof müsse den Gegenstand der Abstimmung vorab prüfen können. Drittens: Parteien, Kammern oder Gewerkschaften dürften nicht Veranstalter einer Volksabstimmung sein.

Allen drei Punkten ist ohne Wenn und Aber zuzustimmen. Denn was die Siebhirne vieler Unterstützer der sogenannten direkten Demokratie nicht sehen, ist die populistische Komponente. Jörg Haider beispielsweise war ein Fan von Volksbegehren. Damit bezweckte er zweierlei: einerseits das Hauptthema künftiger Wahlen unter die Leute zu bringen, andererseits seine Kader auf Trab zu halten.

Schon Haider und jetzt H.-C. Strache waren und sind nicht gerade als Verfechter der parlamentarischen Demokratie bekannt. Das Parlament als "Quatschbude" ist ja eine berüchtigte Verunglimpfung aus den Zeiten der Weimarer Republik, die -teils auf berechtigter Kritik beruhend -direkt in das Unglück der Naziherrschaft mündete. Auch der österreichische Nationalrat ist bei den Freiheitlichen keine Attraktion. Populistisch aufgekochte Mehrheiten sind dort äußerst selten. Auf der Straße und im nahezu regellosen Internet sind sie leichter zu erzielen und zu behaupten.

Die FPÖ führt in den Debatten um die Direkt-Demokratie fast immer die Schweiz ins Treffen. Sie erwähnt ebenso fast nie den langen Prozess, bis es zu einer Volksabstimmung kommt. Er dauert manchmal mehrere Jahre, weil auch die Schweiz (abgesehen von ihrer sehr unterschiedlichen Staatskonstruktion) keine Entscheidungen auf Zuruf trifft.

Volksabstimmungen sind überhaupt ein Instrument, das auf lokaler und regionaler Ebene stimmiger ist. Denn in Sachfragen ist im Blick auf Bildungsgrad und Betroffenheit der regionalen Bevölkerung die Chance fundierter Entscheidungen groß. Siehe die jüngsten Ergebnisse der Olympia-Entscheide in Bayern und in Tirol.

Es reicht nicht aus, wenn Parteien dem Staatsvolk nur deshalb Entscheidungen vorlegen, weil sie wissen, dass ihre Position im Nationalrat keine Mehrheit erzielt.

Die parlamentarische Demokratie ist zu wertvoll, als dass wir sie mithilfe eines Instrumentes aushöhlen, das oberflächlich attraktiv ist, tatsächlich aber hohe Gefahren birgt. Zum Beispiel die der Destabilisierung des Staates.

