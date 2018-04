Das Wort "Leistung" ist omnipräsent, hat sogar in der Welt der Korruption Platz genommen.

Noch im Jahr 2000 antworteten 70 Prozent in einer deutschen Umfrage, "Leistung" bedeute "Arbeit". Das ist ein richtiger Befund, denn Arbeit macht Sinn. Und der Wille zur Leistung hilft nicht nur dem persönlichen Auskommen. Sie stiftet Gemeinschaft. Bald zwei Jahrzehnte später stimmt das in dieser Form nicht mehr. Arbeiten allein genügt nicht mehr, Leistung wird mit "Anstrengung" gleichgesetzt, mit "Spitze sein" mit "höherem Output". Generell steht Leistung für die Forderung, in immer weniger Zeit immer mehr zu produzieren.

Das Wort "Leistung" ist omnipräsent, hat sogar in der Welt der Korruption Platz genommen. Von Walter Meischberger, dem FPÖ-Lobbyisten, stammt die viel zitierte Frage: "Wos woa mei Leistung?" Der Gefragte, Buwog-Vorsitzender Ernst Karl Plech, konnte sie nicht beantworten. Der Begriff "Leistung" steht in den meisten Parteiprogrammen, ohne genauere Beschreibung. Die Programme beschäftigen sich auch nicht mit der Frage, wo die Grenzen der Leistungsfähigkeit liegen, wie viele der Depressionen, Burnouts und Konflikte im Zusammenleben damit zu tun haben. Denn das "Leisten" hat in vielen Bereichen auch die Freizeit gekillt. Nicht mehr um Radfahren geht es, sondern um Moutainbiken, nicht mehr um Joggen, sondern um Gewicht reduzierendes Laufen, um die wachsende Zahl geschwommener Längen im Hallenbad.

Wer auf die Karriere schaut, sollte außerdem immer verfügbar sein. Leistung wird heutzutage nur wirtschaftlich oder unter dem Begriff der "Tüchtigkeit" begriffen. Emotionale Intelligenz, nämlich die Gefühle anderer wahrzunehmen, wurde schon in den 90er-Jahren gelobt und diskutiert. In die Wertegebäude der Parteien wurde sie nicht aufgenommen.

An die Stelle der von der Linken der 60er-Jahre geforderten "Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie" ist der Grundsatz der Prägung aller Bereiche durch die Ökonomie getreten. Sogar das Leben selbst ist nichts wert, wenn es sich nicht rechnet.

Unbezahlte Arbeit in der Sozialhilfe, Deutschunterricht für Geflüchtete sind keine Karrierehilfen, weil sie kostenlos "geleistet" werden. Politiker dagegen erhalten auch dann ihre Gagen, wenn sie Sitzungen schwänzen. Eine Leistung?

Diesen rein ökonomischen, veralteten Leistungsgedanken atmet auch das aktuelle Regierungsprogramm. Von einer "neuen Gesellschaft" in einem "neuen Österreich" keine Spur. Das hat Auswirkungen auf die politische Praxis. Beispiele: Langzeitarbeitslose werden weniger beachtet, sie entsprechen dem koalitionären Leistungsniveau nicht mehr. In den Schulen werden die alten Benotungssysteme reaktiviert -Leistung lasse sich dadurch besser abbilden. Die Pflege soll schrittweise wieder zurück ins Haus -zu den ohnehin schon überlasteten Frauen.

Eine Opposition, die das auch sein will, müsste auch bei solchen Problemen ansetzen.

