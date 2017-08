Hofers östliche Träume

Für die Hofburg hat es nicht gereicht. Jetzt will Norbert Hofer Außenminister werden. In einer Replik auf Christian Kerns Kritik an den „illiberalen Demokratien“ in Polen und Ungarn ergriff der gescheiterte Präsidentschaftskandidat Partei für Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, der unsachlich attackiert worden sei. Hofer als Orbán-Freund. Und als Architekt einer neuen österreichischen Außenpolitik.

Hofer hat das schon während des Wahlkampfes gesagt: Die FPÖ will, dass Österreich fünftes Mitglied der Visegrád-Staaten wird, einer ostmitteleuropäischen Allianz, der momentan Ungarn, die Slowakei, Tschechien und Polen, allesamt EU-Mitglieder, angehören. Ihre stärkste Gemeinsamkeit ist die Haltung in der Flüchtlingsfrage. Sie lehnen den EU-Beschluss einer quotenmäßigen Aufteilung der Asylanten ab. So sieht es auch die FPÖ.

Wenn sich Österreich, zum Beispiel im Fall einer Kurz/Strache-Koalition dieser Allianz anschließt, entsteht zwar ein kompakteres Machtzentrum in Ostmitteleuropa, aber gleichzeitig eines, das die bisherige West-Orientierung Österreichs infrage stellt.



Erstens: Die vier Gründungsmitglieder sind mittlerweile alle Teil der NATO. Österreich ist zumindest formal immer noch neutral. Werden wir Mitglied, wächst der Druck auf Wien, dem westlichen Verteidigungsbündnis beizutreten. Dies, obwohl Hofer erklärte, mit der FPÖ in der Regierung gäbe es eine „strikte Äquidistanz“ zu Moskau und Washington. Die Antwort auf die Frage: Österreich bliebe militärisch neutral, würde sich wirtschaftlich jedoch stärker auf Russland zubewegen.

Zweitens: Die Visegrád-Staaten sind tendenziell sogenannte „illiberale Demokratien – vor allem Polen und Ungarn. Es gibt zwar freie Wahlen und ein Mehrparteienparlament. Aber das Wahlrecht stattet die stimmenstärkste Partei mit der absoluten Mehrheit an Mandaten aus. Gleichzeitig werden die Richter gleichgeschaltet (Ende der Gewaltenteilung) und die Medien schrittweise von regierungsnahen Konzernen aufgekauft. In Polen und Ungarn ist dieser Trend Teil des postkommunistischen Denkens, in Österreich stünde uns das noch bevor.



Drittens: In den Visegrád-Staaten wird – in unterschiedlichem Ausmaß – keine oppositionelle Kultur geduldet. Auch die FPÖ hat keine Freude damit. Sie war ja scharf gegen die Burgtheater-Führung durch Peymann und Bachler, sie hätte (als Teil der Regierung) mit Sicherheit das Thema „Macht“ bei den Salzburger Festspielen beeinsprucht. Viel zu kritisch, zu wenig schöner Schein.

Österreich würde sich unter einem Außenminister Norbert Hofer und mit Billigung von Sebastian Kurz in ein EU-skeptisches Land verwandeln. Und was wäre, wenn die SPÖ mit den Freiheitlichen eine Koalition einginge? Hans Peter Doskozil wäre dann womöglich Kanzler und Hofer ebenfalls Außenminister.

