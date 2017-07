EU als Prügelknabe

In Brüssel schlucken sie Kreide, zu Hause reden sie Mundart.

Seit 2015, dem Beginn der Flüchtlingswelle nach Europa, wird die EU-Kommission faktisch nur noch als Immigrationsmanager begriffen. Was ihr gelungen ist, zum Beispiel das Arrangement mit der Türkei, wird selten erwähnt. Was sie noch nicht geschafft hat, zum Beispiel die Flucht übers Mittelmeer zu stoppen, wird von ihr ultimativ verlangt.

In Deutschland, wo man mit Ausnahme Bayerns die Problematik nüchterner sieht, spielt die Flüchtlingsfrage im Bundestagswahlkampf eine untergeordnete Rolle. Soziale und wirtschaftliche Probleme werden viel heftiger als in Österreich diskutiert. Bei uns wird selbst die Altenpflege in einen Zusammenhang mit den Flüchtlingen gesetzt - so als könnten Asylanten von heute auf morgen zu Demenz-Betreuern mutieren.

Über die Lösungsdebatte legt sich meist ein konservativer, von Männern geprägter Schleier. Da wird nicht von sozialen und arbeitspolitischen Instrumenten auf Europaebene diskutiert, sondern fast ausschließlich von Abwehr - bis hin zur Forderung nach einer Europa-Armee, deren Sinn sich nur erschließt, wenn man in den Kategorien des 19. und 20. Jahrhunderts denkt.

Eingeschlafen ist zum Beispiel die Einführung einer Transaktionssteuer, die der EU jährlich hundert Millionen Euro bringen würde und mit einem transnationalen Beschluss für Flüchtlingszonen in Afrika und Nahost eingesetzt werden könnte. Darüber hinaus aber auch für nachhaltige Sozial- und Bildungsinstrumente an den Rändern des Mittelmeeres.

Verlangt werden sollte beispielsweise, dass zur Währungsunion eine Sozialunion treten sollte, die helfen könnte, die Probleme der sozial Schwachen zu mindern und damit dem billigen Populismus den Boden zu entziehen.

Keine der größeren österreichischen Parteien macht das zu einem Thema, keiner der Spitzenpolitiker traut sich drüber. Christian Kern nicht, Sebastian Kurz nicht, Heinz-Christian Strache nicht. Allen geht es letztlich um Symptombekämpfung, Kurz und Strache auch um populistischen Punktegewinn.

Die Wählerinnen und Wähler freilich sind so sehr von Vorurteilen und mangelndem Wissen (das in Zeitungen, Magazinen, online, via Bücher zu beschaffen ist) besetzt, dass sie, wie stets in österreichischen Wahlkämpfen, emotional reagieren.

Brüssel ist nach wie vor ein Hort des Neoliberalismus, der behauptet, große Profite würden automatisch Arbeitsplätze sichern und sozial Schwachen helfen. Nein, die Gier siegt über die Solidarität.

Zuvorderst wäre freilich Vernunft von den Staatslenkern zu verlangen. Die gibt es auch dort nicht. In Brüssel beschließen sie oft ganz Ordentliches, dann setzen sie sich in die Flugzeuge und verlangen zu Hause das Gegenteil des Beschlossenen.

In Brüssel schlucken sie Kreide, zu Hause reden sie Mundart. Die EU als Prügelknabe.

