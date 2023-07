Konservative verteidigen Ex-Wahlkreis von Boris Johnson

Bei der mit Spannung erwarteten Nachwahl in Großbritannien haben die konservativen Tories den Wahlkreis von Ex-Premierministers Boris Johnson verteidigt. Laut dem am Freitag verkündeten Ergebnis gewannen sie knapp in Uxbridge and South Ruislip, mit 13.965 gegen 13.470 Stimmen für die oppositionelle Labour Party. Im Wahlkreis Somerton and Frome erlitten die Tories hingegen eine schwere Niederlage. Mit nur 10.179 Stimmen unterlagen sie den Liberaldemokraten, die 21.187 holten.

Die Tories sind seit 13 Jahren in Großbritannien an der Macht, haben aber nach diversen Skandalen und Führungswechseln deutlich an Zustimmung eingebüßt. In aktuellen Umfragen liegen sie mit großem Abstand hinter Labour. Die Nachwahl in insgesamt drei Wahlkreisen, die bisher fest in der Hand der Tories waren, galt deshalb als wichtiger Stimmungstest für die Konservativen. Dass sie den früheren Wahlkreis von Johnson halten konnten, kam angesichts der Umfragen überraschend. Diese hatten Verluste aller drei Sitze - gewählt wurde auch noch im Kreis Selby and Ainsty in North Yorkshire - für Sunaks Konservative erwarten lassen.

Der Westlondoner Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip ist seit Jahrzehnten eine Hochburg der konservativen Tories von Johnson und dem jetzigen Regierungschef Rishi Sunak. Johnson hatte sein Mandat im vergangenen Monat niedergelegt, nachdem ein Parlamentsausschuss zum Schluss gekommen war, er habe in der "Partygate"-Affäre während der Corona-Pandemie die Unwahrheit gesagt. Jetzt war mit Spannung erwartet worden, ob der Kandidat der oppositionellen Labour-Partei, Danny Beales, gegen den Konservativen Steve Tuckwell gewinnen würde.