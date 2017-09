Konservative Christdemokraten hegen Zweifel an Merkel

Nach dem schwachen Abschneiden der CDU/CSU bei der deutschen Bundestagswahl am Sonntag fordern Unionsmitglieder vom konservativen Flügel, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel den CDU-Vorsitz abgibt. "Es wäre wichtig, dass jetzt hier neue Impulse gesetzt werden, vor allen Dingen, damit die Partei jetzt nicht mehr aus dem Kanzleramt regiert wird", sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Vereinigung Freiheitlich-konservativer Aufbruch, Alexander Mitsch, am Dienstag im Radiosender SWR-Aktuell.

"In der CDU gibt es in der so genannten zweiten Reihe jede Menge gute Leute, die in der Lage wären, den Parteivorsitz zu übernehmen", fügte er hinzu. Als geeigneter für den Posten nannte Mitsch Finanzminister Wolfgang Schäuble, Finanzstaatssekretär Jens Spahn oder den Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann. Bereits am Wahltag hatte die Vereinigung die Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz auf ihrer Internetseite gefordert.