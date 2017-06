Nach den Angaben der Schuldnerin betragen die offen aushaftenden Verbindlichkeiten rund 80.000 Euro.

Über das Vermögen der Firma Kufsteiner Bräustüberl Plachel & Partner OG wurde am Dienstag ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Das berichtet der KSV1870 in einer Presseaussendung.

Grund für die Insolvenz

Betrieben wird das Bräu-Stüberl am Oberen Stadtplatz in Kufstein. Zu den Ursachen dieser Insolvenz gibt es im Antrag der Schuldnerin kaum Informationen. Im Antrag wird lediglich ausgeführt, dass es zu einem Umsatzrückgang in den letzten Monaten gekommen sei.



Ob die Insolvenzverwalterin den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen.

Nach den Angaben der Schuldnerin betragen die offen aushaftenden Verbindlichkeiten rund 80.000 Euro.