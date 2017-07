Testet Nordkorea bald wieder eine Rakete?

USA und Südkorea vermuten einen baldigen neuen Raketentest Nordkoreas. Ein mögliches Datum wurde bereits genannt.

Nordkorea plant nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums mutmaßlich einen neuen Raketentest. Ein Mitarbeiter des Pentagon sagte am Dienstag (Ortszeit) in Washington, der Test finde "vermutlich" am 27. Juli statt - an dem Tag jährt sich das Waffenstillstandsabkommen auf der koreanischen Halbinsel zum 64. Mal.

Auch die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf Regierungskreise von einer "hohen Wahrscheinlichkeit" eines Raketentests am Donnerstag. Laut Yonhap wurden Bewegungen von Militärfahrzeugen mit Raketensystemen in der nordkoreanischen Provinz Pyongan beobachtet.

Mittelstreckenrakete oder Interkontinentalrakete

Das Pentagon geht davon aus, dass Nordkorea entweder eine Mittelstreckenrakete oder eine Interkontinentalrakete testen will. Erst Anfang Juli hatte Nordkorea eine Interkontinentalrakete abgefeuert, die vor Japan ins Meer stürzte. In Washington hatte das heftigen Protest und besorgte Reaktionen ausgelöst.

Die Führung in Pjöngjang arbeitet trotz internationaler Sanktionen seit Jahren an der Entwicklung von Atomwaffen und Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe womöglich bis in die USA getragen werden könnten.