Kompatscher bei Kneissl: Doppelpässe im Mittelpunkt

"In entspannter Atmosphäre", wie es in einer Aussendung des Außenministeriums hieß, haben Außenministerin Karin Kneissl und der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher am Dienstag die Frage der österreichischen Staatsbürgerschaft für deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler und das generelle weitere Vorgehen in der Südtirol-Frage erörtert.

Die Außenministerin hat demnach ihrer Hoffnung, dass es in der Doppelpass-Causa zu keiner Patt-Situation komme, Ausdruck verliehen. Zudem zeigte sich Kneissl einmal mehr davon überzeugt, dass es in der Südtirol-Frage nur einen Trilog Wien-Rom-Bozen geben könne. Vorrangig müsse man aber die rechtlichen Fragen klären, bevor es ein weiteres Vorgehen geben könne. Dabei setzt die Außenministerin auf die interministerielle Arbeitsgruppe und versprach, dass es keinen unilateralen Vorstoß Österreichs geben wird. "Aktuell herrschen dynamische Entwicklungen, die im Gruber-De-Gasperi-Abkommen nicht vorherzusehen waren", so Kneissl, die zusagte, dass sich Wien weiter voll für Südtirol engagieren werde.