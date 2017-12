Trump überschattet alles

Die USA seien in Gefahr, eine Art Türkei oder Ungarn zu werden, schreibt der prominente Ökonom Paul Krugman in seiner Jahresabschluss-Kolumne für die „New York Times“. Er begründet diese pessimistische Sicht damit, dass seit der Machtübernahme von Donald Trump die demokratische Fassade intakt geblieben sei, dahinter aber Schritte in die Richtung eines autoritären Regimes gesetzt würden.

Es lohnt sich, dazu auch ein Profil-Interview mit dem Romanautor Daniel Kehlmann zu lesen, der momentan in New York lebt. Trump sei „wie ein Schatten, der sich über die Gespräche legt“, sagt Kehlmann und bezieht die Republikanische Partei mit ein. Die fünf Buchstaben TRUMP hätten sich bereits von der Person gelöst und stünden für einen Demokratie-Abbau.

Tatsächlich muss man am Ende des Jahres 2017 konstatieren, dass Trump auch in Europa vieles überschattet, was mit der demokratischen Entwicklung zu tun hat. Dabei geht es vor allem um Versuche, die Gewaltenteilung abzuschaffen – will heißen, die Unabhängigkeit der Gerichte, vor allem der obersten, auszuhebeln und damit die Regierungen Richtung Diktatur zu stärken. Ungarn und Polen sind zwei Beispiele, die Türkei sowieso.

In Österreich tritt mit Jahresende der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Gerhart Holzinger, in den so genannten Ruhestand. Er und seine Richter stehen mittlerweile für eine Institution, die immer öfter die politische Richtung bestimmt, weil die Spitzenpolitik zu feige ist, umstrittene Themen zu entscheiden – siehe das Erkenntnis pro „Ehe für alle“.

Das gehört zur Erneuerung Österreichs und nicht das Kippen des Rauchverbots oder der Versuch, auf den Autobahnen Tempo 140 einzuführen. Der VfGH steht für Inhalte, die eben gebildete Regierung für Verpackung.

Deshalb ist die Frage, wer auf Holzinger folgt, staats- und gesellschaftspolitisch viel wichtiger, als der „neue Stil“ von Sebastian Kurz, der sich ohnehin mehr auf den Laufstegen dieser Welt abspielt als in den demokratischen Gremien.

Trumps Schatten ist daher, losgelöst von der Person, durchaus ein Synonym für eine Tendenz, die „Freiheit“ ohne Rücksicht auf andere begreift und angebliche Mehrheitsgefühle zu Lasten von Minderheiten durchsetzt.

