Ehe-Aus im Hause Gottschalk! Diese Nachricht ließ irgendwie niemanden kalt. Und nun soll da auch schon eine neue Frau im Spiel sein. Warum speziell diese Nachricht so nahe geht und was wir daraus lernen können.

Deutschlands bekanntester Entertainer Thomas Gottschalk und seine Frau Thea haben sich nach 42 Jahren Ehe getrennt. Das bestätigte Gottschalks Anwalt Christian Schertz Anfang dieser Woche.

© APA/FRANZ NEUMAYR

Scheidung als Schock-Moment

Ganz ehrlich, ich war schockiert. Nicht, dass eine Scheidung so etwas Besonderes wäre. Allein in Österreich gab es im vergangenen Jahr mehr als 16.000 davon. Aber Thomas Gottschalk ist (zumindest für mich) eine Institution. Er gehört der Generation meiner Eltern an, er ist alte Schule und ich verbinde so viele positive Erinnerungen aus meiner Kindheit mit ihm.

Die gute alte Zeit

Ja, ich bin gemeinsam mit meinen Geschwistern und meinen Eltern mit jeder Menge Süßigkeiten auf der Couch gesessen und habe viele Samstagabende „Wetten, dass…“ geschaut. Es war eine sorglose Zeit, wo alles noch heil war. Beim Gedanken daran wirkt es schon fast komisch – oldschool halt.

Familie, Geborgenheit und Spaß

Doch genau diese Werte verbindet man mit dem großen, blonden Entertainer. Familie, Geborgenheit und Spaß. Bis Montag lebte die Familie Gottschalk ein Leben, das vielen als Vorbild galt.

© APA/dpa/Istvan Bajzat

Thea, ein Fels in der Brandung

Seit den 1990er-Jahren lebten sie größtenteils in den USA. So ermöglichte Gottschalk – der privat als beständig galt - seinen Kindern eine zurückgezogene und unaufgeregte Kindheit. Skandale blieben aus. Thea, die Frau an seiner Seite, blieb stets im Hintergrund, unterstütze ihn bei seiner Karriere.

Nie fiel ein schlechtes Wort. Bei öffentlichen Auftritten zeigen sie sich immer in charmanter Zweisamkeit. Ein Paar, das perfekt zusammenpasst. Eheleute, die man gerne zusammen sieht. Ein Power-Couple, würde man heute sagen.

Wie geht es nun weiter?

Und jetzt? Ist sie mit 73 Jahren allein. Und ihr Mann hat mit 68 – zumindest laut Spekulationen - bereits eine neue Freundin. Sie ist natürlich jünger, aber nicht zu jung. Immerhin.

Ist das seine Neue?

Laut Medienberichten soll die neue Frau an seiner Seite 57 Jahre alt sein, aus Süddeutschland kommen und als Controllerin beim Südwestrundfunk (SWR) arbeiten. Dort verantworte sie die Budgets für große TV-Sendungen. Immerhin, seine „Neue“ könnte deutlich jünger sein. Das spricht für Gottschalk, trotzdem bringt es meine Welt ins Wanken. Und wirft Fragen auf. Will man nicht gemeinsam alt werden? Den verdienten Ruhestand genießen? Ist jede lange Ehe zum Scheitern verurteilt?

© APA/dpa/Istvan Bajzat

Diese Fragen beschäftigen

Oder ist eine Scheidung ein Befreiungsschlag? Hat Thea seine Eskapaden vielleicht jahrelang gedeckt? Will sie endlich frei sein? Wer ist der Mensch, den wir vom Bildschirm kennen? Der uns mit seinen Outfits und frechen Sprüchen immer zum Lachen gebracht hat?

Wir müssen uns damit abfinden, dass wir das wohl nie erfahren werden. Wir kennen nicht einmal unsere Nachbarn, wieso sollten wir uns also anmaßen die innersten Gefühle einer Berühmtheit zu erraten?

Das können wir uns von den Gottschalks abschauen

Im Leben läuft nicht immer alles nach Plan. Es bringt nichts, jemanden zu verurteilen. Auch wenn eine Trennung schmerzt, sollte man das ganze positiv sehen: Man ist nie zu alt um sein Leben neu auszurichten. Und es muss auch nicht immer einen Sündenbock geben. In diesem Sinne hoffe ich, dass alle Beteiligten glücklich werden.