Die Schlammschlacht ausblenden

So wie einige Printmedien behandelt auch der ORF-Teletext inhaltliche Fragen der Hörer- und Leserschaft ausführlich. Wer will, wird sich ein gutes Bild über die Positionen der einzelnen Parteien machen. Niemand kann behaupten, „die Medien“ wären ihrer Aufklärungsfunktion nicht nachgekommen. Wer liest, ist informiert.

Umso bedauerlich ist, dass der ORF-Teletext bei der aktuellen Berichterstattung immer wieder versagt. So auch am Sonntag nach den beiden Pressestunden mit Sebastian Kurz und Christian Kern. Fast ausschließlich wurden die Wortwechsel zur laufenden Schlammschlacht zitiert, Sachpunkte nicht. Das ist eine grobe Verfehlung, weil den ORF-Konsumenten unterstellt wird, es interessiere sie nur der Dreck, nicht das Wertvolle. Der ORF forciert – zumindest in diesem kleinen Teil seines Programms – die behaupteten Quotenbringer. Und trägt damit zu einer Verschiebung der Aufmerksamkeit bei, die seine Kommentatoren beklagen.

In der Sache zeigte sich das immer gleiche Bild: Kurz turnt über Fragen jenseits der Flüchtlingsproblematik gekonnt hinweg, Kern beantwortet sie präziser.

Bekanntlich nennt Kurz bei den notwendigen Ausgabenkürzungen stets die Gießkannen-Förderungen. Was er nie kritisiert, sind die großzügigen, vor allem für Großbauern vorgesehenen Subventionen in der Landwirtschaft. Oder gestern wieder: Ob er denn mit den Förderungen für E-Autos einverstanden sei, blieb Kurz im Allgemeinen. Bei seiner Ankündigung, durch eine Vereinheitlichung der 21 Sozialversicherungen massiv zu sparen, gab er wenigstens ehrlich zu, mit hartem Widerstand rechnen zu müssen.

Kern war auch in der Pressestunde präziser und trug somit zur Versachlichung bei. Auf die Frage, welches Angebot er den in der FPÖ prozentuell stärker vertretenen Arbeitern zu machen habe, nannte er drei Punkte: Gleichstellung mit den Angestellten, besonders Reiche stärker zur Kasse zu bitten und schließlich die Mietobergrenze n. Also leistbares Wohnen.

Beide Pressestunden waren aufschlussreich. Es ist zu hoffen, dass es den TV-ModeratorInnen gelingt, in der letzten Woche des Wahlkampfes die Debatten auf Zukunftsszenen zu fokussieren und die Schlammschlacht an den Rand zu drängen. Wenn es geht sogar auszublenden.

