Richter und Demokratie

Sebastian Kurz und die FPÖ-Spitze machen keine Anstalten, das Verhalten von Polen und Ungarn zu kritisieren. Ein Kommentar von Gerfried Sperl.

Stellen Sie sich vor: Die FPÖ hat im Jahr 2022, nach den übernächsten Wahlen auf Bundesebene, die Macht übernommen und drückt zusammen mit der Neuen ÖVP eine "Justizreform" durch - nach polnischem Vorbild (derzeitiger Stand der Dinge) würden alle Richter auf Bundes- und Landesebene von der Bundes- und der Landesregierung besetzt. Bei der Ahndung von Diebstählen wäre wohl alles wie bisher. Aber bei Vergehen und Verbrechen wie Gewalt in der Familie oder Versuch der Wiederbetätigung oder Alkohol im Verkehr wäre die Veränderung klar sichtbar - weniger harte Verurteilungen.

Politischen Interventionen wären Türen und Tore geöffnet, denn die Unabhängigkeit der Richter wäre Geschichte, es gäbe keine Gewaltenteilung mehr.

Genau das will die polnische Mehrheitspartei, die in ihrem Namen das Wort "Gerechtigkeit" führt. Genau das zu verhindern, bezweckt die EU-Kommission mit ihrem Vertragsverletzungsverfahren gegen die polnische Regierung und gegen das polnische Parlament. Denn es herrscht Feuergefahr in der EU.

Man weiß, wer die Demokratie verteidigt

Zu Recht als "Brandstifter" hat Bundeskanzler Christian Kern die polnische Regierungsspitze in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" bezeichnet. Wutschnaubend hat Warschau darauf reagiert. Kern hat gleichzeitig Viktor Orban kritisiert, weil auch der nur eine "sehr lose Bereitschaft" habe, die europäischen Regeln einzuhalten. Die Reaktion erfolgte postwendend - der ungarische Aussenminister, zusammen mit Orban ein Verfechter der "illiberalen Demokratie", bezeichnete Kerns Kritik als "liberale Arroganz".

Den Vorstoß gegen Polen und Ungarn wiederholte Kern am Sonntag in der Gratiszeitung "Österreich". Damit wird auch innenpolitisch relevant, weil Sebastian Kurz und die FPÖ-Spitze keine Anstalten machen, das Verhalten von Polen und Ungarn zu kritisieren. Das wird wenig bewegen, aber man weiß wenigstens, wer die Demokratie verteidigt.